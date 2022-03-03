Зеленский засомневался в мощности НАТО и ЕС из-за ситуации на Украине

"Мы очень много раз говорили, что Украине необходимы гарантии безопасности. Я это говорил с самого начала, когда я стал президентом Украины: если вы не покажете, что вы мощный союз, будь то НАТО, будь то Европейский союз. Если вы не будете защищать свои союзы, их не станет", — сказал украинский лидер.