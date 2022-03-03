Зеленский засомневался в мощности НАТО и ЕС из-за ситуации на Украине
Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Olivier Matthys
Вместе с тем украинский лидер призвал западные страны предоставить Киеву военные самолёты, если у них так и не появилась готовность закрыть небо над страной.
Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в мощности НАТО и Евросоюза из-за невозможности альянсов остановить проводимую Москвой "Операцию Z" на территории Незалежной. Такую точку зрения он озвучил, выступая на пресс-конференции для западных СМИ.
"Мы очень много раз говорили, что Украине необходимы гарантии безопасности. Я это говорил с самого начала, когда я стал президентом Украины: если вы не покажете, что вы мощный союз, будь то НАТО, будь то Европейский союз. Если вы не будете защищать свои союзы, их не станет", — сказал украинский лидер.
Кроме того, Зеленский призвал западные страны предоставить Киеву военные самолёты, если у них так и не появилась готовность закрыть небо над страной.
А ранее Лайф сообщал, что Зеленский потребовал от Германии стать гарантом безопасности Украины. Также лидер Незалежной неоднократно утверждал, что Киев согласен обсудить с российской стороной вопрос нейтрального статуса при условии, что получит гарантии безопасности со стороны третьих стран.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.