Депутат Слуцкий — на вопрос Лайфа о переговорах с Киевом: С Украиной можно договориться

Член российской делегации отметил, что сейчас самое важное — жизни людей, и представители обеих стран пришли к решению по этому вопросу. Работа продолжается.

Глава Комитета Госдумы по международным делам и член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий в беседе с Лайфом прокомментировал итоги второго раунда диалога. Депутат отметил, что с Киевом можно договариваться.

"Можно. Гуманитарные коридоры — сейчас самое важное, это жизни людей. Президент уже озвучил. Продолжаем работать", — сказал парламентарий, отвечая на вопрос, можно ли договориться с Украиной или вопрос можно решить только силовым путём.