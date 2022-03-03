Депутат Слуцкий — на вопрос Лайфа о переговорах с Киевом: С Украиной можно договориться
Член российской делегации отметил, что сейчас самое важное — жизни людей, и представители обеих стран пришли к решению по этому вопросу. Работа продолжается.
Глава Комитета Госдумы по международным делам и член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий в беседе с Лайфом прокомментировал итоги второго раунда диалога. Депутат отметил, что с Киевом можно договариваться.
"Можно. Гуманитарные коридоры — сейчас самое важное, это жизни людей. Президент уже озвучил. Продолжаем работать", — сказал парламентарий, отвечая на вопрос, можно ли договориться с Украиной или вопрос можно решить только силовым путём.
Напомним, сегодня состоялся второй раунд переговоров Киева и Москвы. Как сообщил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, сторонам удалось договориться о гумкоридорах и возможном прекращении огня. Третий раунд, по словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, состоится в начале следующей недели.
Напомним, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.