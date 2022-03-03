Зеленский заявил о готовности обсуждать с Путиным все вопросы, включая ДНР и ЛНР
Президент Украины сказал в интервью иностранным СМИ, что другого средства, кроме переговоров, в данном случае нет, и попросил российского лидера провести с ним очную встречу.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным все вопросы, в том числе ДНР и ЛНР.
"Я готов обсудить все вопросы, я их понимаю глубоко: про Украину, про наш язык, про проблемы с русским языком, про Донбасс, про статус Донбасса, про ДНР и ЛНР", — сказал Зеленский в интервью иностранным СМИ.
Отвечая на вопрос, хочет ли он говорить с Путиным, президент Украины сказал, что должен это сделать. Кроме того, диалог с российским лидером должен быть у мира, подчеркнул Зеленский. Он добавил, что другого средства в сложившейся ситуации нет, и попросил президента РФ провести очную встречу.
"Нет другого средства, чтобы остановить эту войну. Именно поэтому я должен. <...> Сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. <...> Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори. Чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы. Мы не захватываем банки. И не захватываем чужие земли", — добавил президент Украины.
Ранее Лайф писал, что Зеленский признался, что не понимает требований Москвы к Киеву. До этого лидер Незалежной утверждал, что согласен обсудить с российской стороной вопрос нейтрального статуса при условии, что его государство получит гарантии безопасности со стороны третьих стран.
Напомним, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Президент отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обложка © ТАСС / Matt Dunham