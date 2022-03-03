Зеленский заявил о готовности обсуждать с Путиным все вопросы, включая ДНР и ЛНР

Президент Украины сказал в интервью иностранным СМИ, что другого средства, кроме переговоров, в данном случае нет, и попросил российского лидера провести с ним очную встречу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным все вопросы, в том числе ДНР и ЛНР.

"Я готов обсудить все вопросы, я их понимаю глубоко: про Украину, про наш язык, про проблемы с русским языком, про Донбасс, про статус Донбасса, про ДНР и ЛНР", — сказал Зеленский в интервью иностранным СМИ.

Отвечая на вопрос, хочет ли он говорить с Путиным, президент Украины сказал, что должен это сделать. Кроме того, диалог с российским лидером должен быть у мира, подчеркнул Зеленский. Он добавил, что другого средства в сложившейся ситуации нет, и попросил президента РФ провести очную встречу.

"Нет другого средства, чтобы остановить эту войну. Именно поэтому я должен. <...> Сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. <...> Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори. Чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы. Мы не захватываем банки. И не захватываем чужие земли", — добавил президент Украины.