Макрон официально подтвердил намерение участвовать в выборах президента
Действующий глава государства надеется на избрание на второй срок. Предусмотрено два тура голосования, которые назначены на 10 и 24 апреля этого года.
Президент Франции Эмманюэль Макрон официально подтвердил информацию о том, что будет принимать участие в грядущих выборах главы государства. Об этом сообщают местные СМИ, публикуя заявление лидера Пятой республики.
"Я прошу вашего доверия для нового мандата в качестве президента республики. Я являюсь кандидатом, чтобы выработать вместе с вами перед лицом вызовов века особый французский и европейский ответ", — гласит послание, текст которого среди прочих приводит на своём сайте газета Le Journal de Saône-et-Loire.
Лайф рассказывал, что ранее кандидат в президенты Франции Земмур выступил за отмену санкций против России. Политик считает, что республике пора перестать быть инструментом Соединённых Штатов, которые настраивают страны Европы против РФ.
Выборы президента Франции состоятся в апреле: первый тур 10-го числа, второй — 24-го. Помимо Макрона и Земмура за пост лидера страны намерены побороться глава партии "Непокорённая Франция" Жан-Люк Меланшон, мэр Парижа Анн Идальго и другие политики.
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