НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 марта, 19:43

Макрон официально подтвердил намерение участвовать в выборах президента

Действующий глава государства надеется на избрание на второй срок. Предусмотрено два тура голосования, которые назначены на 10 и 24 апреля этого года.

Президент Франции Эмманюэль Макрон официально подтвердил информацию о том, что будет принимать участие в грядущих выборах главы государства. Об этом сообщают местные СМИ, публикуя заявление лидера Пятой республики.

"Я прошу вашего доверия для нового мандата в качестве президента республики. Я являюсь кандидатом, чтобы выработать вместе с вами перед лицом вызовов века особый французский и европейский ответ", — гласит послание, текст которого среди прочих приводит на своём сайте газета Le Journal de Saône-et-Loire.

Марин Ле Пен пообещала вывести Францию из НАТО в случае победы на президентских выборах

Марин Ле Пен пообещала вывести Францию из НАТО в случае победы на президентских выборах

Лайф рассказывал, что ранее кандидат в президенты Франции Земмур выступил за отмену санкций против России. Политик считает, что республике пора перестать быть инструментом Соединённых Штатов, которые настраивают страны Европы против РФ.

Выборы президента Франции состоятся в апреле: первый тур 10-го числа, второй — 24-го. Помимо Макрона и Земмура за пост лидера страны намерены побороться глава партии "Непокорённая Франция" Жан-Люк Меланшон, мэр Парижа Анн Идальго и другие политики.

Обложка © Twitter / Emmanuel Macron

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1