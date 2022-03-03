Президент Франции Эмманюэль Макрон официально подтвердил информацию о том, что будет принимать участие в грядущих выборах главы государства. Об этом сообщают местные СМИ, публикуя заявление лидера Пятой республики.

"Я прошу вашего доверия для нового мандата в качестве президента республики. Я являюсь кандидатом, чтобы выработать вместе с вами перед лицом вызовов века особый французский и европейский ответ", — гласит послание, текст которого среди прочих приводит на своём сайте газета Le Journal de Saône-et-Loire.

Лайф рассказывал, что ранее кандидат в президенты Франции Земмур выступил за отмену санкций против России. Политик считает, что республике пора перестать быть инструментом Соединённых Штатов, которые настраивают страны Европы против РФ.