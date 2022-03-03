"Держите себя в рамках": Захарова отчитала британского журналиста за провокационный вопрос об "Операции Z"
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
После того как репортёр попытался перебить её, дипломат напомнила, что училась на факультете международной журналистики МГИМО и знает, как задавать вопросы, когда в них уже "ввинчивается" позиция.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова жёстко ответила британскому журналисту телеканала Sky News на провокационный вопрос по "Операции Z" на Украине. Дело в том, что в ходе брифинга британец поинтересовался у Захаровой, действительно ли Россия не совершает ударов по мирным жителям или "просто лжёт".
"Вы свою пропаганду будете адресовать вашим британским политикам, а здесь держите себя в рамках. Не можете, не умеете — не выдавайте себя за журналиста. Ещё раз, понятно, да?" — возмутилась дипломат в ответ на провокационный вопрос.
После того как журналист попытался перебить её, Захарова напомнила, что училась на факультете международной журналистики МГИМО и знает, как задавать вопросы, когда в них уже "ввинчивается" определённая позиция. В конечном счёте дипломат всё же ответила на вопрос, подчеркнув, что Минобороны РФ изначально говорило о том, что ВС России не наносят ударов по городам Незалежной.
Как сообщал Лайф, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.