"Держите себя в рамках": Захарова отчитала британского журналиста за провокационный вопрос об "Операции Z"

После того как репортёр попытался перебить её, дипломат напомнила, что училась на факультете международной журналистики МГИМО и знает, как задавать вопросы, когда в них уже "ввинчивается" позиция.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова жёстко ответила британскому журналисту телеканала Sky News на провокационный вопрос по "Операции Z" на Украине. Дело в том, что в ходе брифинга британец поинтересовался у Захаровой, действительно ли Россия не совершает ударов по мирным жителям или "просто лжёт".

"Вы свою пропаганду будете адресовать вашим британским политикам, а здесь держите себя в рамках. Не можете, не умеете — не выдавайте себя за журналиста. Ещё раз, понятно, да?" — возмутилась дипломат в ответ на провокационный вопрос.