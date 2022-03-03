Крупная победа над "КамАЗом" вывела "Зенит" в четвертьфинал Кубка России по футболу
По дублю в составе команды Сергея Семака оформили Андрей Мостовой и Юри Алберто.
Петербургский "Зенит" разгромил "КамАЗ" из Набережных Челнов в 1/8 финала Кубка России по футболу со счётом 6:0. Встреча состоялась на стадионе "Газпром-арена". Судил игру арбитр из Москвы Антон Фролов.
В составе хозяев по дублю оформили Андрей Мостовой и Юри Алберто. По разу ворота соперников поразили Александр Ерохин и Артём Дзюба.
Жеребьёвка четвертьфинала Кубка России пройдёт в пятницу, 4 марта. Помимо "Зенита" до этой стадии дошли московские "Динамо", "Спартак" и ЦСКА, казанский "Рубин", владикавказская "Алания", красноярский "Енисей" и калининградская "Балтика".
Кубок России по футболу
1/8 финала
"Зенит" – "КамАЗ" — 6:0
Голы: Мостовой 17' (1:0), Алберто, 26' (2:0), Ерохин 37' (3:0), Алберто 45+1' (4:0), Мостовой 48' (5:0), Дзюба 85' (6:0)
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