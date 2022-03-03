НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 марта, 19:08

Крупная победа над "КамАЗом" вывела "Зенит" в четвертьфинал Кубка России по футболу

По дублю в составе команды Сергея Семака оформили Андрей Мостовой и Юри Алберто.

Петербургский "Зенит" разгромил "КамАЗ" из Набережных Челнов в 1/8 финала Кубка России по футболу со счётом 6:0. Встреча состоялась на стадионе "Газпром-арена". Судил игру арбитр из Москвы Антон Фролов.

В составе хозяев по дублю оформили Андрей Мостовой и Юри Алберто. По разу ворота соперников поразили Александр Ерохин и Артём Дзюба.

Жеребьёвка четвертьфинала Кубка России пройдёт в пятницу, 4 марта. Помимо "Зенита" до этой стадии дошли московские "Динамо", "Спартак" и ЦСКА, казанский "Рубин", владикавказская "Алания", красноярский "Енисей" и калининградская "Балтика".

Дубль Лисаковича принёс "Рубину" победу над "Ротором" в 1/8 финала Кубка России

Дубль Лисаковича принёс "Рубину" победу над "Ротором" в 1/8 финала Кубка России

Кубок России по футболу

1/8 финала

"Зенит" – "КамАЗ" — 6:0

Голы: Мостовой 17' (1:0), Алберто, 26' (2:0), Ерохин 37' (3:0), Алберто 45+1' (4:0), Мостовой 48' (5:0), Дзюба 85' (6:0)

Обложка © ФК "Зенит"

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1