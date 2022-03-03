Крупная победа над "КамАЗом" вывела "Зенит" в четвертьфинал Кубка России по футболу

Петербургский "Зенит" разгромил "КамАЗ" из Набережных Челнов в 1/8 финала Кубка России по футболу со счётом 6:0. Встреча состоялась на стадионе "Газпром-арена". Судил игру арбитр из Москвы Антон Фролов.

В составе хозяев по дублю оформили Андрей Мостовой и Юри Алберто. По разу ворота соперников поразили Александр Ерохин и Артём Дзюба.

Жеребьёвка четвертьфинала Кубка России пройдёт в пятницу, 4 марта. Помимо "Зенита" до этой стадии дошли московские "Динамо", "Спартак" и ЦСКА, казанский "Рубин", владикавказская "Алания", красноярский "Енисей" и калининградская "Балтика".