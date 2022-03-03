Reuters: Пентагон и Минобороны РФ создают линию связи для избежания инцидентов
Аналогичный канал связи создавался во время конфликта в Сирии в 2015 году. Тогда он принёс позитивные плоды.
Пентагон и Министерство обороны России на фоне военной "Операции Z" ВС РФ на Украине договорились создать линию связи с целью предотвращения конфликтов и инцидентов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на оборонное ведомство США.
"Министерство обороны США недавно установило линию связи по урегулированию конфликта с Министерством обороны России 1 марта с целью предотвращения ошибок, военных инцидентов и эскалации", — сказал источник агентству Reuters.
Ранее СМИ сообщали, что Пентагон хочет установить канал связи с РФ на фоне ситуации на Украине наподобие того, который был создан по Сирии в 2015 году.
Лайф напоминает, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Президент отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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