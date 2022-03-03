Reuters: Пентагон и Минобороны РФ создают линию связи для избежания инцидентов

Аналогичный канал связи создавался во время конфликта в Сирии в 2015 году. Тогда он принёс позитивные плоды.

Пентагон и Министерство обороны России на фоне военной "Операции Z" ВС РФ на Украине договорились создать линию связи с целью предотвращения конфликтов и инцидентов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на оборонное ведомство США.

"Министерство обороны США недавно установило линию связи по урегулированию конфликта с Министерством обороны России 1 марта с целью предотвращения ошибок, военных инцидентов и эскалации", — сказал источник агентству Reuters.