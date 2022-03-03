Псаки признала невозможность лишения России статуса постоянного члена СБ ООН

Соединённые Штаты не видят какой-либо возможности лишения России статуса постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я не вижу такой возможности", — сказала Псаки, отвечая на соответствующие призывы, которые звучат из Киева.

"Мы сосредоточены на том, чтобы изолировать Россию и призвать её к ответу", — сказала представитель Белого дома.