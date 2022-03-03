Псаки признала невозможность лишения России статуса постоянного члена СБ ООН
С такими требованиями периодически выступают в Киеве. Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявлял, что такой процедуры не существует.
Соединённые Штаты не видят какой-либо возможности лишения России статуса постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Я не вижу такой возможности", — сказала Псаки, отвечая на соответствующие призывы, которые звучат из Киева.
"Мы сосредоточены на том, чтобы изолировать Россию и призвать её к ответу", — сказала представитель Белого дома.
Ранее Лайф сообщал, что Генеральная ассамблея ООН провела спецсессию по Украине. В последний раз она созывалась в 1997 году из-за ситуации в Палестине. А всего с начала работы ООН таких сессий было десять.
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