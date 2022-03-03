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Регион
Опубликовано 3 марта 2022, 18:53
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В ООН отреагировали на призывы Украины ввести в страну миротворцев

Кроме того, Киев попросил создать бесполётную зону и открыть "зелёные" коридоры для эвакуации и обеспечения гуманитарной помощи мирным жителям.

Решение о том, вводить ли на Украину миротворцев, принимает Совет Безопасности Организации Объединённых Наций

(ООН). Об этом журналистам сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Есть определённые процедуры. Это решать Совету Безопасности ООН", — сказал он на брифинге, комментируя заявление Верховной рады Украины с просьбой направить миротворцев в страну.

Глава Пентагона: Введение бесполётной зоны над Украиной грозило бы войной с РФ
Глава Пентагона: Введение бесполётной зоны над Украиной грозило бы войной с РФ

Ранее украинские депутаты обратились к ООН и другим международным организациям с просьбой ввести на территорию страны контингент миротворцев. Кроме того, Киев попросил создать бесполётную зону, а также открыть "зелёные" коридоры для эвакуации и обеспечения гуманитарной помощи мирным жителям.

Напомним, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Президент отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Обложка © Getty Images / Tayfun Coskun

Наталья Исакова
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