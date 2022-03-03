В ООН отреагировали на призывы Украины ввести в страну миротворцев

Кроме того, Киев попросил создать бесполётную зону и открыть "зелёные" коридоры для эвакуации и обеспечения гуманитарной помощи мирным жителям.

Решение о том, вводить ли на Украину миротворцев, принимает Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН). Об этом журналистам сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Есть определённые процедуры. Это решать Совету Безопасности ООН", — сказал он на брифинге, комментируя заявление Верховной рады Украины с просьбой направить миротворцев в страну.