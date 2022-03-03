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3 марта, 18:53

"Балтика" разгромила "Чайку" и вышла в четвертьфинал Кубка России

Подшефные Сергея Игнашевича стали третьим представителем ФНЛ, пробившимся в следующую стадию турнира.

Калининградская "Балтика" на своём поле обыграла футбольный клуб "Чайка" из села Песчанокопское в Ростовской области со счётом 3:0 в матче 1/8 финала Кубка России.

Судьба встречи решилась во втором тайме. Сначала Артём Попов сумел реализовать пенальти, а в середине тайма Иван Остойич сумел удвоить преимущество "Балтики". Точку же в концовке встречи поставил Артём Максименко, забивший свой дебютный гол в Калининграде.

"Енисей" разгромил в Москве "Локомотив" и вышел в четвертьфинал Кубка России

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Добавим, что "Балтика" стала третьим представителем ФНЛ, сумевшим пробиться в четвертьфинал Кубка России. До этого в эту же стадию прошли владикавказская "Алания" и красноярский "Енисей".

Обложка © VK / ФК "Чайка"

Шамиль Гаджиев

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