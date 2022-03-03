"Балтика" разгромила "Чайку" и вышла в четвертьфинал Кубка России

Калининградская "Балтика" на своём поле обыграла футбольный клуб "Чайка" из села Песчанокопское в Ростовской области со счётом 3:0 в матче 1/8 финала Кубка России.

Судьба встречи решилась во втором тайме. Сначала Артём Попов сумел реализовать пенальти, а в середине тайма Иван Остойич сумел удвоить преимущество "Балтики". Точку же в концовке встречи поставил Артём Максименко, забивший свой дебютный гол в Калининграде.