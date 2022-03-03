США ввели санкции против 19 российских бизнесменов
Также под ограничения попали десятки других человек и семь организаций, которые якобы занимаются "распространением дезинформации".
Соединённые Штаты расширяют санкции против России — под новые ограничения попали десятки человек, в том числе 19 бизнесменов и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также упомянуты семь организаций. Это следует из сообщения, размещённого на сайте Белого дома.
Так, под санкции попали Николай Токарев, Борис и Аркадий Ротенберги, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин. Госдеп пояснил, что "в рамках первоначального шага" речь идет о введении визовых ограничений против "некоторых российских олигархов, членов их семей и тесно связанных с ними лиц".
Также США вводят санкции против семи российских организаций и 26 человек из России и с Украины, которые связаны с ними. Заявляется, что основанием для этого стало "распространение дезинформации".
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди всего прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Лайф следит за развитием событий вокруг Украины.
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