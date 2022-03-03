США ввели санкции против 19 российских бизнесменов

Соединённые Штаты расширяют санкции против России — под новые ограничения попали десятки человек, в том числе 19 бизнесменов и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также упомянуты семь организаций. Это следует из сообщения, размещённого на сайте Белого дома.

Так, под санкции попали Николай Токарев, Борис и Аркадий Ротенберги, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин. Госдеп пояснил, что "в рамках первоначального шага" речь идет о введении визовых ограничений против "некоторых российских олигархов, членов их семей и тесно связанных с ними лиц".