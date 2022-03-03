"Вызовет прямую войну с Россией": Псаки ответила на требования Киева объявить бесполётную зону над Украиной
Представитель администрации Байдена отметила, что для реализации этого правила военные США должны будут сбивать российские самолёты, что чревато последствиями.
Соединённые Штаты не планируют объявлять бесполётную зону над Украиной. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что США объявят запрет на полёты над Незалежной, этого нужно будет добиваться на практике.
"Для этого потребуется, чтобы военные США, по сути, сбивали российские самолёты, что потенциально вызовет прямую войну с Россией. А мы хотим избежать именно этого", — сказала Джен Псаки.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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