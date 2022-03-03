"Вызовет прямую войну с Россией": Псаки ответила на требования Киева объявить бесполётную зону над Украиной

Представитель администрации Байдена отметила, что для реализации этого правила военные США должны будут сбивать российские самолёты, что чревато последствиями.

Соединённые Штаты не планируют объявлять бесполётную зону над Украиной. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что США объявят запрет на полёты над Незалежной, этого нужно будет добиваться на практике.