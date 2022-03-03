Нуланд заявила о важности для США посольства в России
Заместитель госсекретаря считает, что Вашингтону и Москве сейчас очень важно иметь возможности для диалога. Так она прокомментировала высказывания члена Палаты представителей Конгресса.
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что американская администрация не согласна с призывами закрыть посольство РФ в Вашингтоне и выдворить с территории Штатов российских учащихся.
"Соединённые Штаты считают, что нам очень важно иметь посольство в Москве, а вам — иметь посольство в Вашингтоне. Нам сейчас нужно больше диалога, а не меньше", — приводит ТАСС слова Нуланд.
Речь идёт о высказываниях члена Палаты представителей Конгресса США Эрика Суолуэлла, демократа от штата Калифорния, который неоднократно призывал на днях выслать всех российских учащихся, а также потребовать от РФ закрытия посольства в Вашингтоне. Он это связывал с военной "Операцией Z" России на Украине.
"Что же касается российских учащихся, то мы не делали никакого шага против российских учащихся. И мы бы выступали против этого", — заверила Нуланд, комментируя высказывания Суолуэлла.
Как сообщал Лайф ранее, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о травле и нападках на россиян за рубежом. Она отметила, что озлобленные люди оскорбляют школьников и студентов родом из РФ, а жители Европы и США винят их в происходящем на Украине только за то, что они русские.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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Обложка © кадр из видео © Twitter / Under Secretary Victoria Nuland