Нуланд заявила о важности для США посольства в России

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что американская администрация не согласна с призывами закрыть посольство РФ в Вашингтоне и выдворить с территории Штатов российских учащихся.

"Соединённые Штаты считают, что нам очень важно иметь посольство в Москве, а вам — иметь посольство в Вашингтоне. Нам сейчас нужно больше диалога, а не меньше", — приводит ТАСС слова Нуланд.

Речь идёт о высказываниях члена Палаты представителей Конгресса США Эрика Суолуэлла, демократа от штата Калифорния, который неоднократно призывал на днях выслать всех российских учащихся, а также потребовать от РФ закрытия посольства в Вашингтоне. Он это связывал с военной "Операцией Z" России на Украине.

"Что же касается российских учащихся, то мы не делали никакого шага против российских учащихся. И мы бы выступали против этого", — заверила Нуланд, комментируя высказывания Суолуэлла.