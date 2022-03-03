"Братья навсегда": Болельщики сербского клуба "Црвена звезда" поддержали Россию
Такой перфоманс фанаты устроили перед началом мачта против "Басконии". Поединок закончился победой белградской команды.
Фанаты баскетбольного клуба "Црвена звезда" скандируют кричалки в поддержку России. Видео © Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье
Болельщики сербского баскетбольного клуба "Црвена звезда" поддержали Россию на матче Евролиги. На встрече с "Басконией" они скандировали: "Русские и сербы — братья навсегда".
Перфоманс был организован перед началом матча. Спортивный поединок закончился победой "Црвены звезды" с итоговым счётом 86:83.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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