Зеленский ложно обвинил Россию в желании устроить "второй Чернобыль" на Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил российских военных в атаке на Запорожскую АЭС с целью устроить "второй Чернобыль", однако на самом деле бои в районе атомной электростанции велись вдали от энергоблоков, сообщает телеграм-канал "Война с фейками".

В результате загорелся учебно-административный корпус, а снаряды, которыми, по версии украинской стороны, атаковала АЭС Российская армия, — не что иное, как безобидные осветительные ракеты.

"Украинский президент, по сути, шантажирует Европу вторым Чернобылем. На самом деле всё намного менее драматично", — говорится в записи.