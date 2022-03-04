Зеленский ложно обвинил Россию в желании устроить "второй Чернобыль" на Запорожской АЭС
Бои в районе атомной станции действительно велись, однако вдали от энергоблоков. Фейками также стали заявления о том, что российские войска якобы не пускают пожарных, ведь возгорание уже потушено.
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил российских военных в атаке на Запорожскую АЭС с целью устроить "второй Чернобыль", однако на самом деле бои в районе атомной электростанции велись вдали от энергоблоков, сообщает телеграм-канал "Война с фейками".
В результате загорелся учебно-административный корпус, а снаряды, которыми, по версии украинской стороны, атаковала АЭС Российская армия, — не что иное, как безобидные осветительные ракеты.
"Украинский президент, по сути, шантажирует Европу вторым Чернобылем. На самом деле всё намного менее драматично", — говорится в записи.
Также фейковой информацией было и то, что российские военные не пускали на территорию пожарных. К настоящему моменту они уже потушили возгорание, что подтвердили обе стороны. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что пожар в районе Запорожской АЭС не затронул "основное оборудование" станции, а радиационный фон в норме.
Как сообщал Лайф, ранее администрация Запорожской АЭС сообщила о пожаре на станции. Местные СМИ публиковали видео, на котором был виден дым у одного из зданий административной части комплекса. Позже в ГСЧС Украины опровергли информацию о пожаре на территории АЭС, сообщив, что загорелось здание за пределами атомной электростанции. Вскоре Украина сообщила МАГАТЭ, что уровень радиации на АЭС не изменился.
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