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4 марта, 06:07

Зеленский ложно обвинил Россию в желании устроить "второй Чернобыль" на Запорожской АЭС

Бои в районе атомной станции действительно велись, однако вдали от энергоблоков. Фейками также стали заявления о том, что российские войска якобы не пускают пожарных, ведь возгорание уже потушено.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил российских военных в атаке на Запорожскую АЭС с целью устроить "второй Чернобыль", однако на самом деле бои в районе атомной электростанции велись вдали от энергоблоков, сообщает телеграм-канал "Война с фейками".

В результате загорелся учебно-административный корпус, а снаряды, которыми, по версии украинской стороны, атаковала АЭС Российская армия, — не что иное, как безобидные осветительные ракеты.

"Украинский президент, по сути, шантажирует Европу вторым Чернобылем. На самом деле всё намного менее драматично", — говорится в записи.

ГСЧС Украины: Пожар в учебном корпусе Запорожской АЭС ликвидирован

ГСЧС Украины: Пожар в учебном корпусе Запорожской АЭС ликвидирован

Также фейковой информацией было и то, что российские военные не пускали на территорию пожарных. К настоящему моменту они уже потушили возгорание, что подтвердили обе стороны. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что пожар в районе Запорожской АЭС не затронул "основное оборудование" станции, а радиационный фон в норме.

Как сообщал Лайф, ранее администрация Запорожской АЭС сообщила о пожаре на станции. Местные СМИ публиковали видео, на котором был виден дым у одного из зданий административной части комплекса. Позже в ГСЧС Украины опровергли информацию о пожаре на территории АЭС, сообщив, что загорелось здание за пределами атомной электростанции. Вскоре Украина сообщила МАГАТЭ, что уровень радиации на АЭС не изменился.

Обложка © Wikipedia

Артур Лапсаков

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