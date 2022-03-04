Центробанк снизил комиссию для физлиц при покупке валюты на бирже

Банк России с 4 марта снизит комиссию при покупке иностранной валюты на бирже физическими лицами с 30 до 12%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Банк России, дополнительно проанализировав ситуацию, для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности с 4 марта 2022 года снижает комиссию для физических лиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 30% до 12%", — сказано в записи.

Кроме того, с этого дня устанавливается комиссия для юридических лиц в размере 12% от суммы операции.