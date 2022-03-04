НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 марта, 05:22

Центробанк снизил комиссию для физлиц при покупке валюты на бирже

Однако с 4 марта юридические лица также должны будут выплачивать процент при действиях с долларами, евро и фунтами стерлингов через брокеров.

Банк России с 4 марта снизит комиссию при покупке иностранной валюты на бирже физическими лицами с 30 до 12%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Банк России, дополнительно проанализировав ситуацию, для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности с 4 марта 2022 года снижает комиссию для физических лиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 30% до 12%", — сказано в записи.

Кроме того, с этого дня устанавливается комиссия для юридических лиц в размере 12% от суммы операции.

Набиуллина призвала сотрудников Центробанка к взаимопомощи и объединению усилий

Набиуллина призвала сотрудников Центробанка к взаимопомощи и объединению усилий

Напомним, комиссию в размере 30% для физлиц при покупке валюты на бирже Центробанк ввёл с 3 марта. В регуляторе уточнили, что эта мера просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами.

Обложка © Pixabay

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1