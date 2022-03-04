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4 марта, 05:06
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FT: Евросоюз решил на 80% заполнить хранилища газа к следующей зиме

Издание не исключает, что для населения могут появиться различные субсидии с гарантией минимальной цены на газ.

Евросоюз намерен увеличить в два раза объём природного газа, который должен быть закачан в его хранилища до следующей зимы. Об этом говорится в черновом документе, который разрабатывается Европейской комиссией (ЕК), пишет Financial Times.

Как отмечает газета, к 30 сентября заполненность подземных хранилищ Европы должна достичь уровня 80% против нынешних 29%. Для этого в Европе отменят плату за хранение газа, увеличив в два раза применяемую ныне 50-процентную скидку и позволив правительствам платить компаниям за хранение топлива.

Также могут появиться субсидии для населения. Например, заморозка цены на топливо, закачанное в хранилище, даже если закупочная стоимость будет расти. Эти предложения могут быть одобрены уже 8 марта. Основная цель подобного шага — обеспечить Европу необходимыми запасами перед холодными зимними месяцами.

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Обложка © Pexels

Артем Порвин

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