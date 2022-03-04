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4 марта, 04:20

Сервис съёма жилья Airbnb приостановил работу в России и Белоруссии

Американская компания последовала примеру десятков других, которые решили устроить демарш на фоне российской "Операции Z" на Украине.

Онлайн-сервис по съёму жилья для размещения сообщил о приостановке работы в России и Белоруссии на фоне "Операции Z" на Украине.

"Airbnb приостанавливает всю свою деятельность в России и Белоруссии", — написал гендиректор американской компании Брайан Чески в "Твиттере".

IKEA приостанавливает работу в России и Белоруссии

IKEA приостанавливает работу в России и Белоруссии

Лайф рассказывал, что ранее также розничная сеть торговли одеждой H&M официально объявила о приостановке продаж в России. На Украине для обеспечения безопасности клиентов также было решено закрыть все магазины.

Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

Обложка © Pixabay

Андрей Григорьев
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