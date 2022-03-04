Сервис съёма жилья Airbnb приостановил работу в России и Белоруссии

Онлайн-сервис по съёму жилья для размещения сообщил о приостановке работы в России и Белоруссии на фоне "Операции Z" на Украине.

"Airbnb приостанавливает всю свою деятельность в России и Белоруссии", — написал гендиректор американской компании Брайан Чески в "Твиттере".

Лайф рассказывал, что ранее также розничная сеть торговли одеждой H&M официально объявила о приостановке продаж в России. На Украине для обеспечения безопасности клиентов также было решено закрыть все магазины.