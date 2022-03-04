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Регион
Опубликовано 4 марта 2022, 04:00
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Нуланд перечислила условия США по отмене антироссийских санкций

Заместитель госсекретаря США выразила уверенность, что сейчас Москва якобы "отрицает само право Украины на существование", а Вашингтон ждёт другого.

Новые западные антироссийские санкции отменят в случае выполнения Россией нескольких условий. Каких именно, рассказала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Санкции закончатся, если Россия остановит военную специальную "Операцию Z", "поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны", а также её "право на существование". Об этом Нуланд сказала ТАСС.

Заместитель главы американского внешнеполитического ведомства также выразила мнение, что российское руководство сейчас якобы "отрицает само право Украины на существование".

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Ранее, как сообщал Лайф, авиастроительные заводы оказались под новыми санкциями США. Также в новый перечень включены научно-производственные предприятия, представители сферы освоения космоса.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди всего прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Лайф следит за развитием событий вокруг Украины.

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Обложка © Кадр из видео © Twitter / UnderSecStateP

Арина Родионова
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