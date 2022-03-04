Нуланд перечислила условия США по отмене антироссийских санкций

Заместитель госсекретаря США выразила уверенность, что сейчас Москва якобы "отрицает само право Украины на существование", а Вашингтон ждёт другого.

Новые западные антироссийские санкции отменят в случае выполнения Россией нескольких условий. Каких именно, рассказала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Санкции закончатся, если Россия остановит военную специальную "Операцию Z", "поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны", а также её "право на существование". Об этом Нуланд сказала ТАСС.

Заместитель главы американского внешнеполитического ведомства также выразила мнение, что российское руководство сейчас якобы "отрицает само право Украины на существование".