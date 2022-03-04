Нуланд перечислила условия США по отмене антироссийских санкций
Заместитель госсекретаря США выразила уверенность, что сейчас Москва якобы "отрицает само право Украины на существование", а Вашингтон ждёт другого.
Новые западные антироссийские санкции отменят в случае выполнения Россией нескольких условий. Каких именно, рассказала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Санкции закончатся, если Россия остановит военную специальную "Операцию Z", "поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны", а также её "право на существование". Об этом Нуланд сказала ТАСС.
Заместитель главы американского внешнеполитического ведомства также выразила мнение, что российское руководство сейчас якобы "отрицает само право Украины на существование".
Ранее, как сообщал Лайф, авиастроительные заводы оказались под новыми санкциями США. Также в новый перечень включены научно-производственные предприятия, представители сферы освоения космоса.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди всего прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Лайф следит за развитием событий вокруг Украины.
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