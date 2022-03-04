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4 марта, 03:51

Инфекционист Тимаков усомнился в завершении пандемии в ближайшие годы

Медик уверен, что ситуация с ковидом превратится в похожую с туберкулёзом: заболеваемость будет то выше, то ниже, но вирус никуда не уйдёт.

В ближайшие несколько лет вряд ли будет объявлено о завершении пандемии коронавируса. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

В беседе с РИА "Новости" он сравнил пандемию коронавирусной инфекции с распространением туберкулёза и подчеркнул, что ковид никуда не денется, заболеваемость будет то больше, то меньше.

"В ближайшие несколько лет точно не настанет день, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии", — сказал Евгений Тимаков.

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Ранее Лайф писал, что с 3 марта в Москве отменяются ограничения по заполняемости концертных залов и театров. Однако ношение масок остаётся необходимым условием для посещения общественных мест. Также известно, что центры госуслуг "Мои документы" теперь принимают посетителей без сертификата о вакцинации. По мере спада заболеваемости ограничительные меры частично отменяют и в других странах.

Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Артем Порвин

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