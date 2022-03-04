Инфекционист Тимаков усомнился в завершении пандемии в ближайшие годы
Медик уверен, что ситуация с ковидом превратится в похожую с туберкулёзом: заболеваемость будет то выше, то ниже, но вирус никуда не уйдёт.
В ближайшие несколько лет вряд ли будет объявлено о завершении пандемии коронавируса. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
В беседе с РИА "Новости" он сравнил пандемию коронавирусной инфекции с распространением туберкулёза и подчеркнул, что ковид никуда не денется, заболеваемость будет то больше, то меньше.
"В ближайшие несколько лет точно не настанет день, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии", — сказал Евгений Тимаков.
Ранее Лайф писал, что с 3 марта в Москве отменяются ограничения по заполняемости концертных залов и театров. Однако ношение масок остаётся необходимым условием для посещения общественных мест. Также известно, что центры госуслуг "Мои документы" теперь принимают посетителей без сертификата о вакцинации. По мере спада заболеваемости ограничительные меры частично отменяют и в других странах.
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