Инфекционист Тимаков усомнился в завершении пандемии в ближайшие годы

В ближайшие несколько лет вряд ли будет объявлено о завершении пандемии коронавируса. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

В беседе с РИА "Новости" он сравнил пандемию коронавирусной инфекции с распространением туберкулёза и подчеркнул, что ковид никуда не денется, заболеваемость будет то больше, то меньше.

"В ближайшие несколько лет точно не настанет день, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии", — сказал Евгений Тимаков.