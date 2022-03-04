Лор Мальченко рассказала, как не следует лечить кашель при "омикроне"

Кашель при мутации коронавиурса "Омикрон" нельзя лечить муколитическими средствами, вызывающими мокроту. Как объясняет отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко, не следует делать из-за того, что при этом заражении этим штаммом возникает раздражение нервных окончаний глотки и гортани.

"При "Омикроне" происходит воспаление в верхних дыхательных путях. В итоге возникает раздражение слизистых оболочек, что также сказывается на нервных окончаниях. При лечении такого кашля не подходят муколитические средства, назначаются препараты, подавляющие приступы, а также ингаляции, даже просто с минеральной водой или разными лекарствами. Они смягчают слизистую, увлажняют её и раздражение проходит", — объяснила Ольга Мальченко в беседе с URA.RU.

По её словам, кашель при "омикроне" может длиться около трёх недель. Хотя, как отмечает Мальченко, воспаление может пройти уже через неделю, но его приступы сохранятся. Однако, как отмечает иммунолог Ирина Ярцева, в итоге появляется раздражающий кашель — сухой, немного лающий, малопродуктивный. Продуктивным он становится с проявлением мокроты, когда присоединяются, например, выделения из носа

"Успокаивается кашель, когда человек дышит увлажненным воздухом, пьёт много тёплого, помогают также полоскания, промывания носа, чтобы не накапливалась слизь. В редких случаях чтобы снять проявление ларингита и трахеита применяются ингаляции с фумикортом, местные стероиды, которые снимают отёк", — подытожила Ярцева.