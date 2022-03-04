Эти знаки зодиака просто помешаны на сексе

Скорпион

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Представители этого знака зодиака очень страстные любовники — как мужчины, так и женщины. Астрологи отмечают, что Скорпионы отлично умеют чувствовать самые тонкие желания партнёра и играть "на опережение", удивляя того своевременными ласками и лучшими позами. Правда, они бывают очень нетерпеливыми и часто в сексе думают сначала о собственном удовольствии, но и вторую половинку после удовлетворить тоже смогут.

Лев

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Сердцееды, пикаперы и Казановы! Огонь в характере Льва часто отвечает за страсть и желание. Этот знак зодиака очень влюбчив, к тому же вокруг него много обожателей. А это значит, что у Львов всегда найдётся человек, с которым тот с удовольствием переспит. Вообще, звездочёты часто ставят этот знак в топ лучших любовников. В том числе и из-за постоянного желания Львов заниматься сексом.

Дева

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Знак-нарцисс, которому очень необходимо доказывать себе, что все его хотят, любят и уважают. Как же это сделать быстрее всего? Переспать с человеком, показав партнёру, как классно может быть с Девой в интимном плане. Но будьте аккуратны! Астрологи рассказывают, что представители этого знака зодиака сексом злоупотребляют и манипулируют: привязывают к себе вторую половинку и потом "тиранят".

Овен

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Ещё один представитель огненной стихии, которому постоянно хочется секса, — это Овен. Родившиеся под этим знаком импульсивны, поэтому такое желание может возникать спонтанно, но часто. Особенно если Овен находится в компании симпатичного для себя человека. Представители этого зодиакального знака, по словам астрологов, прекрасные любовники и умело пользуются своей природной сексуальной интуицией. В случае с соблазнительным Овном очень трудно устоять, а после близости не захотеть ещё раз.

Рак

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