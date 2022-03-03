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Опубликовано 3 марта 2022, 13:40
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Год Тигра уже принёс немало "сюрпризов", и вот каким видит будущее России и Украины Павел Глоба

Оглавление
Соединение Белой Луны и Водолея
Благоприятный исход
Особенно важный период в 2022-м

Белая Луна до середины сентября будет находиться в созвездии Водолея. Она ставит людей перед выбором: ограничения или свобода? А ещё пробуждает в каждом человеке светлое начало.

Обложка © VK / Астрологический институт Павла Глобы

Обложка © VK / Астрологический институт Павла Глобы

Павел Глоба, пожалуй, самый известный астролог на территории стран бывшего СССР. Его слова о будущем и о том, что нас ждёт, вызывают общественный резонанс. Он не промахивается с предсказаниями, в чём можно убедиться, посмотрев последний ролик на ютуб-канале "Институт Павла Глобы" и проанализировав последние события на международной арене. Кстати, то, о чём Глоба говорил ещё до начала "Операции Z" — специальной военной операции РФ по защите Донбасса, вселяет надежду на благоприятное развитие ситуации.

Соединение Белой Луны и Водолея

Луна сейчас находится в зодиакальном созвездии Водолея. Их соединение произошло 13 февраля и продлится семь месяцев. Что будет происходить в этот временной промежуток? В людях "подсветятся" лучшие качества — альтруизм, справедливость, взаимопомощь. В то же время Белая Луна предлагает человеку выбрать между свободой и ограничениями, возрастает риск ошибки.

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Весной и летом люди придут к тому, что чётко разделятся на "свой-чужой". Это произойдёт с теми, кто разделяет общие ценности и относит себя к некой системе, пояснил Глоба. И напомнил, что прохождение Белой Луны по Водолею мы наблюдаем каждые семь лет. Именно в эти периоды происходят знаковые события — и триумфальные, и спорные, и трагические.

Благоприятный исход

На оптимизм настраивает главный управляющий Водолея, который символизирует вседозволенность, — это Уран. Что именно предвещает столкновение противоборствующих сторон и усиление влияния лидеров, склонных к свободомыслию, так это нахождение Солнца в 26-м градусе Водолея. Главными условиями благоприятного исхода являются добро, справедливость и, конечно, правда. Иначе нас всех ждут суровые испытания.

Особенно важный период в 2022-м

Павел Глоба полагает, что в период с 31 мая и по 9 августа произойдёт тайное выдвижение новых правителей. По его словам, именно эти люди предложат идею, способную объединить всех, поставят конкретные задачи и цели. Специалист напомнил, что в прошлый год Чёрного Тигра — в 1962-м — тоже было очень тревожно. Грянул Карибский кризис, к счастью, не дошло до ядерной войны. Договориться удалось в том числе благодаря взаимным уступкам. Хочется надеяться, что и на этот раз "всё будет хорошо", резюмировал Глоба.

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Марта Белова
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