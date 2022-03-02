Что напророчила Ванга об "Операции Z" и когда ждать славянского союза Украины, Болгарии и Сербии с Россией

Баба Ванга стала известна благодаря дару предсказания, который ей приписывали. Вангелия Пандева Гуштерова когда-то предсказала Вторую мировую, появление Гитлера, ядерного оружия, перестройку и развал Советского Союза. В её прогнозах вот уже который год находят всё новые и новые ключи к разгадкам будущего. Так, 2022 год самая известная болгарская слепая видела "годом перемен". В беседах со своим знакомым Сергеем Косторным провидица прогнозировала локальный конфликт, утверждая, что за ним последует воцарение славянского мира. О чём именно говорила Ванга, россиянин поведал журналистам.

Локальный конфликт на Украине

Весной далёкого 1995-го Ванга и её кум Косторной размышляли о войне и мире в глобальном масштабе. Провидица тогда предсказала, что большой войны не случится, но заметила, что будут отдельные локальные конфликты. По словам Сергея, в беседе они затронули вопрос ближайшего соседа России — Украины. И баба Ванга пояснила, что в отношениях Москвы и Киева будут сложности из-за смены власти в Незалежной.

"Там начнёт часто меняться власть. И в конце концов придёт такой правитель, молодой, красивый, говорливый, — всем понравится. Все будут хлопать, а потом он окажется таким, что доведёт Украину до ручки и будут проблемы".

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Instagram / zelenskiy_official

Как отметил Косторной в беседе с kp.ru, его болгарская знакомая не любила называть точных дат. "Государство как таковое просто войдёт в состав России", — пророчила Ванга на тему того, что произойдёт с Украиной. Кум провидицы обозначил срок: произойдёт это к 2027 году.

"Будет упрочен славянский союз, куда войдут и Белоруссия, и Украина, и другие страны, вплоть до Болгарии и Сербии". Я посмеялся ещё тогда: "Ну да, Болгария — и в славянский союз?" Она ответила: "Время всё расставит по своим местам. Россия-матушка под покровом Богородицы сохранится и будет процветать", — заметил Сергей.

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Об "Операции Z" — специальной военной операции РФ по защите Донбасса

В разговорах с Косторным баба Ванга называла Россию защитницей и заступницей. "Я не думаю, что боевая часть спецоперации продлится долго. Более долгим будет процесс приведения в порядок Украины, восстановления, зачистка от нацистов, восстановление инфраструктуры. Вот этот процесс", — заключил собеседник портала.