Шрамы, асимметрия и лишний палец: 10 звёзд с изъянами во внешности, о которых почти никто не знает
Главная задача звёздных стилистов и визажистов — прятать недостатки. Но у этих селебрити дефекты во внешности посерьёзнее, чем прыщик или неправильная форма бровей. И почему мы раньше их не замечали?
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер. Фото © ТАСС / AP / Charles Sykes
Да! Самая идеальная молодая звезда из семейства Кардашьян-Дженнер открывает наш топ. Знаете почему? Из-за большого шрама на бедре левой ноги. Но это не мешает Кайли носить короткие юбки или платья с глубокими разрезами. Дженнер гордо сияет на ковровых дорожках.
Вупи Голдберг
Вупи Голдберг. Фото © Getty Images / Larry Busacca
Вупи Голдберг — это современная Мона Лиза. Потому что у звезды нет своих бровей. И парадокс в том, что такой изъян стал фишкой актрисы — так гармонично выглядит! Вупи первый человек, которому не пошли бы брови, а не их отсутствие.
Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер. Фото © ТАСС / AP / Jordan Strauss
У Дженнифер Гарнер есть небольшая особенность — на правой ноге актрисы мизинец лежит сверху безымянного пальца. Часто такое случается либо из-за врождённого дефекта, либо из-за долгого ношения неудобной обуви. Однако звезда не считает, что этого стоит стыдиться.
Каролина Куркова
Каролина Куркова. Фото © Instagram / karolinakurkova
Ходят слухи, что у инопланетян отсутствует пупок. Значит ли это, что Каролина Куркова не с нашей планеты? Ведь у супермодели как раз его и нет. Но это не помешало девушке построить успешную карьеру и часто фотографироваться в купальниках или белье.
Меган Фокс
Меган Фокс. Фото © Getty Images / Victor Chavez
У красивого человека красиво везде... или как говорят? У Меган Фокс, например, несмотря на обворожительную внешность, есть недостаток, который селебрити прячет. На больших пальцах рук у неё широкие, но короткие ногти формы, отличающейся от остальных на руках. Из-за чего актриса почти никогда не "светит" на фото руками.
Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон. Фото © Getty Images / Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic
Поговорим про "рабочую" сторону лица. Вот Пэрис Хилтон, например, на камеру поворачивается в большинстве случаев только правой стороной. Потому что левый глаз звезды кажется меньше из-за слабых мышц лица второй стороны. А при удачном ракурсе несовершенство не слишком привлекает внимание.
Тина Фей
Тина Фей. Фото © Getty Images / Jason Merritt
Если когда-нибудь "Джокера" переснимут или придумают альтернативную вселенную, где он станет женщиной, то на съёмки обязательно позовут Тину Фей. Почему? В раннем детстве на актрису напал маньяк и оставил ей глубокий шрам на лице — от нижней губы и до левой щеки. Выглядит как зловещая улыбка.
Натали Дормер
Натали Дормер. Фото © Getty Images / Gregg DeGuire / WireImage
В результате родовой травмы у Натали Дормер парализовало лицевой нерв. Поэтому, если присмотреться к редким кадрам, на которых актриса смотрит прямо в объектив, можно заметить явную асимметрию. Но селебрити научилась бороться с этим изъяном: она либо избегает злосчастного ракурса, либо широко улыбается — и тогда дефект становится не таким выраженным.
Хэлли Берри
Хэлли Берри. Фото © Getty Images / J. Merritt
Ещё одна знаменитость, у которой дефектными стали ножки. Точнее — пальцы на них. У Хэлли Берри по шесть пальцев! Может, это особый признак таланта? Потому как в Голливуде с таким же изъяном есть ещё парочка звёзд. Но Хэлли не стесняется своих пальчиков, поэтому на ковровые дорожки смело выходит в открытых туфлях.
Дэрил Ханна
Фото © Getty Images / Michael Buckner/Getty Images for Environmental Media Association
Обратим внимание на руки актрисы. Не замечаете, что чего-то не хватает? Верно, у Дэрил Ханны на указательном пальце левой руки отсутствует первая фаланга. Как рассказывала звезда, произошло это в далёком прошлом, пока она гостила у бабушки. Её палец застрял в стене, и самостоятельно вытащить его не получилось...
Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Gareth Cattermole / MTV EMAs 2017, Kevork Djansezian, Kevin Mazur