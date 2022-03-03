Шрамы, асимметрия и лишний палец: 10 звёзд с изъянами во внешности, о которых почти никто не знает

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер. Фото © ТАСС / AP / Charles Sykes

Да! Самая идеальная молодая звезда из семейства Кардашьян-Дженнер открывает наш топ. Знаете почему? Из-за большого шрама на бедре левой ноги. Но это не мешает Кайли носить короткие юбки или платья с глубокими разрезами. Дженнер гордо сияет на ковровых дорожках.

Вупи Голдберг

Вупи Голдберг. Фото © Getty Images / Larry Busacca

Вупи Голдберг — это современная Мона Лиза. Потому что у звезды нет своих бровей. И парадокс в том, что такой изъян стал фишкой актрисы — так гармонично выглядит! Вупи первый человек, которому не пошли бы брови, а не их отсутствие.

Дженнифер Гарнер

Дженнифер Гарнер. Фото © ТАСС / AP / Jordan Strauss

У Дженнифер Гарнер есть небольшая особенность — на правой ноге актрисы мизинец лежит сверху безымянного пальца. Часто такое случается либо из-за врождённого дефекта, либо из-за долгого ношения неудобной обуви. Однако звезда не считает, что этого стоит стыдиться.

Каролина Куркова

Каролина Куркова. Фото © Instagram / karolinakurkova

Ходят слухи, что у инопланетян отсутствует пупок. Значит ли это, что Каролина Куркова не с нашей планеты? Ведь у супермодели как раз его и нет. Но это не помешало девушке построить успешную карьеру и часто фотографироваться в купальниках или белье.

Меган Фокс

Меган Фокс. Фото © Getty Images / Victor Chavez

У красивого человека красиво везде... или как говорят? У Меган Фокс, например, несмотря на обворожительную внешность, есть недостаток, который селебрити прячет. На больших пальцах рук у неё широкие, но короткие ногти формы, отличающейся от остальных на руках. Из-за чего актриса почти никогда не "светит" на фото руками.

Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон. Фото © Getty Images / Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Поговорим про "рабочую" сторону лица. Вот Пэрис Хилтон, например, на камеру поворачивается в большинстве случаев только правой стороной. Потому что левый глаз звезды кажется меньше из-за слабых мышц лица второй стороны. А при удачном ракурсе несовершенство не слишком привлекает внимание.

Тина Фей

Тина Фей. Фото © Getty Images / Jason Merritt

Если когда-нибудь "Джокера" переснимут или придумают альтернативную вселенную, где он станет женщиной, то на съёмки обязательно позовут Тину Фей. Почему? В раннем детстве на актрису напал маньяк и оставил ей глубокий шрам на лице — от нижней губы и до левой щеки. Выглядит как зловещая улыбка.

Натали Дормер

Натали Дормер. Фото © Getty Images / Gregg DeGuire / WireImage

В результате родовой травмы у Натали Дормер парализовало лицевой нерв. Поэтому, если присмотреться к редким кадрам, на которых актриса смотрит прямо в объектив, можно заметить явную асимметрию. Но селебрити научилась бороться с этим изъяном: она либо избегает злосчастного ракурса, либо широко улыбается — и тогда дефект становится не таким выраженным.

Хэлли Берри

Хэлли Берри. Фото © Getty Images / J. Merritt

Ещё одна знаменитость, у которой дефектными стали ножки. Точнее — пальцы на них. У Хэлли Берри по шесть пальцев! Может, это особый признак таланта? Потому как в Голливуде с таким же изъяном есть ещё парочка звёзд. Но Хэлли не стесняется своих пальчиков, поэтому на ковровые дорожки смело выходит в открытых туфлях.

Дэрил Ханна

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