Их видно сразу: Самые высокие женщины из мира российских звёзд

Екатерина Варнава — 181 см

Евгений Бороденко и Екатерина Варнава. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / kativarnava, kativarnava

Актриса, хореограф, комик и звезда Comedy Woman Екатерина Варнава может похвастаться не только успешной карьерой, но и стройными длинными ногами, которые заслуживают отдельного внимания.

Ирина Горбачёва — 184 см

Актриса Ирина Горбачёва. Фото © Instagram / irina_gorbacheva, irina_gorbacheva / фотограф Максим — museparadox

Любимица "Инстаграма", блогер, актриса, звезда фильма "Аритмия" и сериала "Чики" Ирина Горбачёва тоже не затеряется в звёздной толпе благодаря и таланту, и своему росту.

Равшана Куркова — 180 см

Актриса Равшана Куркова. Фото © Instagram / rav_shana / фотограф Лена Медведева — me.lenn, rav_shana

Актриса театра и кино, звезда клипа Machete "Нежность" Равшана Куркова обладает не только модельной внешностью, но и модельным ростом. Она вполне могла бы демонстрировать свою красоту на подиуме.

Мария Шарапова — 188 см

Теннисистка Мария Шарапова. Фото © Instagram / mariasharapova, mariasharapova

Светловолосая красавица Мария Шарапова могла бы добиться успеха в баскетболе, но выбрала для себя мир большого тенниса, который покорила, став мировой звездой.

Елена Борщёва — 181 см

Актриса Елена Борщёва и легкоатлет Валерий Юшкевич. Фото © Instagram / lenaborshcheva, lenaborshcheva

Актриса, комик, экс-участница команды КВН "Сборная Пятигорска" и шоу Comedy Woman Елена Борщёва могла бы удостоиться титула "Миссис высокий рост".

Ольга Кабо — 180 см

Советская и российская актриса театра и кино, каскадёр, певица Ольга Кабо тоже счастливая обладательница роста выше среднего.

Олеся Железняк — 180 см

Актёры Олеся Железняк и Спартак Сумченко. Фото © Instagram / jeleznyak_official, jeleznyak_official

Актриса Олеся Железняк, очаровавшая зрителей ролями в фильме "Ландыш серебристый" и сериале "Сваты", действительно на многих может смотреть свысока.

Мария Шукшина — 180 см

Мария Шукшина. Фото © Facebook / Виктория Астра, © VK / Vella Vella