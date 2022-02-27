Их видно сразу: Самые высокие женщины из мира российских звёзд
Эти красавицы могли бы блистать на подиумах или сделать баскетбольную карьеру. Они пошли другим путём, но остаться незамеченными у них не было шансов.
Екатерина Варнава — 181 см
Евгений Бороденко и Екатерина Варнава. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / kativarnava, kativarnava
Актриса, хореограф, комик и звезда Comedy Woman Екатерина Варнава может похвастаться не только успешной карьерой, но и стройными длинными ногами, которые заслуживают отдельного внимания.
Ирина Горбачёва — 184 см
Актриса Ирина Горбачёва. Фото © Instagram / irina_gorbacheva, irina_gorbacheva / фотограф Максим — museparadox
Любимица "Инстаграма", блогер, актриса, звезда фильма "Аритмия" и сериала "Чики" Ирина Горбачёва тоже не затеряется в звёздной толпе благодаря и таланту, и своему росту.
Равшана Куркова — 180 см
Актриса театра и кино, звезда клипа Machete "Нежность" Равшана Куркова обладает не только модельной внешностью, но и модельным ростом. Она вполне могла бы демонстрировать свою красоту на подиуме.
Мария Шарапова — 188 см
Теннисистка Мария Шарапова. Фото © Instagram / mariasharapova, mariasharapova
Светловолосая красавица Мария Шарапова могла бы добиться успеха в баскетболе, но выбрала для себя мир большого тенниса, который покорила, став мировой звездой.
Елена Борщёва — 181 см
Актриса Елена Борщёва и легкоатлет Валерий Юшкевич. Фото © Instagram / lenaborshcheva, lenaborshcheva
Актриса, комик, экс-участница команды КВН "Сборная Пятигорска" и шоу Comedy Woman Елена Борщёва могла бы удостоиться титула "Миссис высокий рост".
Ольга Кабо — 180 см
Актриса Ольга Кабо. Фото © Facebook / Актриса Ольга Кабо, Актриса Ольга Кабо
Советская и российская актриса театра и кино, каскадёр, певица Ольга Кабо тоже счастливая обладательница роста выше среднего.
Олеся Железняк — 180 см
Актёры Олеся Железняк и Спартак Сумченко. Фото © Instagram / jeleznyak_official, jeleznyak_official
Актриса Олеся Железняк, очаровавшая зрителей ролями в фильме "Ландыш серебристый" и сериале "Сваты", действительно на многих может смотреть свысока.
Мария Шукшина — 180 см
Мария Шукшина. Фото © Facebook / Виктория Астра, © VK / Vella Vella
Дочь писателя Василия Шукшина и народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной актриса и телеведущая Мария Шукшина унаследовала талант родителей, к которому добавился ещё и высокий рост.
WOW-news
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Обложка © Instagram / irina_gorbacheva, jeleznyak_official