НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 февраля, 10:05

Их видно сразу: Самые высокие женщины из мира российских звёзд

Эти красавицы могли бы блистать на подиумах или сделать баскетбольную карьеру. Они пошли другим путём, но остаться незамеченными у них не было шансов.

Екатерина Варнава — 181 см

Евгений Бороденко и Екатерина Варнава. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / kativarnava, kativarnava

Евгений Бороденко и Екатерина Варнава. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / kativarnava, kativarnava

Актриса, хореограф, комик и звезда Comedy Woman Екатерина Варнава может похвастаться не только успешной карьерой, но и стройными длинными ногами, которые заслуживают отдельного внимания.

Ирина Горбачёва — 184 см

Актриса Ирина Горбачёва. Фото © Instagram / irina_gorbacheva, irina_gorbacheva / фотограф Максим — museparadox

Актриса Ирина Горбачёва. Фото © Instagram / irina_gorbacheva, irina_gorbacheva / фотограф Максим — museparadox

Любимица "Инстаграма", блогер, актриса, звезда фильма "Аритмия" и сериала "Чики" Ирина Горбачёва тоже не затеряется в звёздной толпе благодаря и таланту, и своему росту.

Равшана Куркова — 180 см

Актриса Равшана Куркова. Фото © Instagram / rav_shana / фотограф Лена Медведева — me.lenn, rav_shana

Актриса Равшана Куркова. Фото © Instagram / rav_shana / фотограф Лена Медведева — me.lenn, rav_shana

Актриса театра и кино, звезда клипа Machete "Нежность" Равшана Куркова обладает не только модельной внешностью, но и модельным ростом. Она вполне могла бы демонстрировать свою красоту на подиуме.

Мария Шарапова — 188 см

Теннисистка Мария Шарапова. Фото © Instagram / mariasharapova, mariasharapova

Теннисистка Мария Шарапова. Фото © Instagram / mariasharapova, mariasharapova

Светловолосая красавица Мария Шарапова могла бы добиться успеха в баскетболе, но выбрала для себя мир большого тенниса, который покорила, став мировой звездой.

Елена Борщёва — 181 см

Актриса Елена Борщёва и легкоатлет Валерий Юшкевич. Фото © Instagram / lenaborshcheva, lenaborshcheva

Актриса Елена Борщёва и легкоатлет Валерий Юшкевич. Фото © Instagram / lenaborshcheva, lenaborshcheva

Актриса, комик, экс-участница команды КВН "Сборная Пятигорска" и шоу Comedy Woman Елена Борщёва могла бы удостоиться титула "Миссис высокий рост".

Ольга Кабо — 180 см

Актриса Ольга Кабо. Фото © Facebook / Актриса Ольга Кабо, Актриса Ольга Кабо

Актриса Ольга Кабо. Фото © Facebook / Актриса Ольга Кабо, Актриса Ольга Кабо

Советская и российская актриса театра и кино, каскадёр, певица Ольга Кабо тоже счастливая обладательница роста выше среднего.

Олеся Железняк — 180 см

Актёры Олеся Железняк и Спартак Сумченко. Фото © Instagram / jeleznyak_official, jeleznyak_official

Актёры Олеся Железняк и Спартак Сумченко. Фото © Instagram / jeleznyak_official, jeleznyak_official

Актриса Олеся Железняк, очаровавшая зрителей ролями в фильме "Ландыш серебристый" и сериале "Сваты", действительно на многих может смотреть свысока.

Зато с большой харизмой: Самые низкие мужчины российского шоу-бизнеса

Зато с большой харизмой: Самые низкие мужчины российского шоу-бизнеса

Мария Шукшина — 180 см

Мария Шукшина. Фото © Facebook / Виктория Астра, © VK / Vella Vella

Мария Шукшина. Фото © Facebook / Виктория Астра, © VK / Vella Vella

Дочь писателя Василия Шукшина и народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной актриса и телеведущая Мария Шукшина унаследовала талант родителей, к которому добавился ещё и высокий рост.

Как выглядели мужчины из российского шоу-бизнеса до пластики

Как выглядели мужчины из российского шоу-бизнеса до пластики

Обложка © Instagram / irina_gorbacheva, jeleznyak_official

Алина Гостева

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1