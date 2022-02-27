10 фото, которые словно делали специально для перфекционистов, — визуальный оргазм обеспечен

В чём залог хорошего снимка? История? Дорогая техника? А может быть, удачная композиция? Примеры в подборке ниже, может, и не претендуют на первые места в фотоконкурсах, но взгляда от них не оторвать.