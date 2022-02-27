10 фото, которые словно делали специально для перфекционистов, — визуальный оргазм обеспечен
В чём залог хорошего снимка? История? Дорогая техника? А может быть, удачная композиция? Примеры в подборке ниже, может, и не претендуют на первые места в фотоконкурсах, но взгляда от них не оторвать.
"Сделал мозаику из опавших осенних листьев", — PorkyPain.
Фото © Reddit / PorkyPain
"Только посмотрите на выкладку йогуртов в этом супермаркете", — Palifaith.
Фото © Reddit / Palifaith
"Если вы видели что-то идеальнее этого пушистого тортика, вы врёте", — earthmoonsun.
Фото © Reddit / earthmoonsun
"Идеальная укладка кабелей в серверах", — Cyb3rw0rM1.
Фото © Reddit / Cyb3rw0rM1
"Когда-нибудь видели букет из одуванчиков?" — Boojibs.
Фото © Reddit / Boojibs
"С лобового стекла снег скатался сам по себе. Я это увидел, и счастливее меня теперь никого нет", — sigmar_ernir.
Фото © Reddit / sigmar_ernir
"Вы видели, как роллы подорожали? Страшно представить, сколько эти будут стоить", — AgeanAir.
Фото © Reddit / AgeanAir
"Георгин, который вырастил мой папа, завоевал первую премию на конкурсе цветов. Не удивлена", — felix_rae.
Фото © Reddit / felix_rae
"Ребята, кому немного идеально неидеальных яиц?" — freewill-lastwish.
Фото © Reddit / freewill-lastwish
"Кубическое окно в разное время суток", — solateor.
Фото © Reddit / solateor
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Обложка © Reddit / Cyb3rw0rM1, Boojibs