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27 февраля, 08:00

10 фото, которые словно делали специально для перфекционистов, — визуальный оргазм обеспечен

В чём залог хорошего снимка? История? Дорогая техника? А может быть, удачная композиция? Примеры в подборке ниже, может, и не претендуют на первые места в фотоконкурсах, но взгляда от них не оторвать.

"Сделал мозаику из опавших осенних листьев", — PorkyPain.

Фото © Reddit / PorkyPain

Фото © Reddit / PorkyPain

"Только посмотрите на выкладку йогуртов в этом супермаркете", — Palifaith.

Фото © Reddit / Palifaith

Фото © Reddit / Palifaith

"Если вы видели что-то идеальнее этого пушистого тортика, вы врёте", — earthmoonsun.

Фото © Reddit / earthmoonsun

Фото © Reddit / earthmoonsun

"Идеальная укладка кабелей в серверах", — Cyb3rw0rM1.

Фото © Reddit / Cyb3rw0rM1

Фото © Reddit / Cyb3rw0rM1

"Когда-нибудь видели букет из одуванчиков?" Boojibs.

Фото © Reddit / Boojibs

Фото © Reddit / Boojibs

"С лобового стекла снег скатался сам по себе. Я это увидел, и счастливее меня теперь никого нет", — sigmar_ernir.

Фото © Reddit / sigmar_ernir

Фото © Reddit / sigmar_ernir

"Вы видели, как роллы подорожали? Страшно представить, сколько эти будут стоить", — AgeanAir.

Фото © Reddit / AgeanAir

Фото © Reddit / AgeanAir

"Георгин, который вырастил мой папа, завоевал первую премию на конкурсе цветов. Не удивлена", — felix_rae.

Фото © Reddit / felix_rae

Фото © Reddit / felix_rae

"Ребята, кому немного идеально неидеальных яиц?" freewill-lastwish.

Фото © Reddit / freewill-lastwish

Фото © Reddit / freewill-lastwish

"Кубическое окно в разное время суток", — solateor.

Фото © Reddit / solateor

Фото © Reddit / solateor

Эти вещи показывают, как медленно течёт время и как быстро проходит жизнь

Эти вещи показывают, как медленно течёт время и как быстро проходит жизнь

Обложка © Reddit / Cyb3rw0rM1, Boojibs

Сергей Трофимов

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