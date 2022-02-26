Просто издевательство: Как наставники шоу "Голос. Дети" ломают судьбы талантливых конкурсантов Решения жюри вызвали в Сети такой большой скандал, что организаторам в срочном порядке пришлось закрыть комментарии под видео некоторых участников. 26 февраля, 18:37 Владислав Ковальчук. Коллаж © LIFE. Фото © YouTube / The Voice Kids Russia / Голос. Дети

"Слепые прослушивания" во втором выпуске шоу "Голос. Дети" дали явно понять, что справедливости от жюри ждать не стоит. Пока маленькие участники старались изо всех сил, Полина Гагарина, Баста и Егор Крид были заняты каждый своим делом. Особенно это касается последнего, зрители уже давно упрекают молодого певца в неопытности и отсутствии музыкального слуха, но сейчас это начало сказываться на талантливых детях. Крид явно не понимал, к кому стоит поворачиваться, а свои решения аргументировал весьма странными словами: "Спел идеально, но я тебе не поверил", "Меня не зацепило". Стоит ли мыслить такими категориями, когда перед тобой ребёнок с поистине уникальным голосом?

Гагарина оказалась бессильна

По результатам первых двух выпусков "Голоса" стало понятно: кроме таланта ребёнок должен обладать огромным везением. Дело в том, что уже с самого начала дети, к которым обернулись все трое наставников, всегда выбирали Полину Гагарину. В итоге после первого выпуска в команде певицы оказались пятеро участников, а сейчас к ним добавились ещё двое.

Теперь небольшие вычисления: впереди ещё пять "слепых прослушиваний", а максимальное количество конкурсантов в каждой команде — 15 человек. Поэтому Гагарина стала особенно внимательно прислушиваться к голосам, надеясь, что её коллеги всё-таки повернутся первыми. Когда же этого не происходило, певица уже попросту начинала умолять их. Так случилось и с последним конкурсантом — 12-летним Шамилем Ибадовым, который превосходно исполнил песню Лары Фабиан Adagio. Но Баста до последнего момента разводил руками и жестами и отвечал Гагариной: "Нажимай на кнопку сама, раз тебе так нравится".

Шамиль Ибадов. Adagio — "слепые прослушивания". Кадры из видео © YouTube / The Voice Kids Russia / Голос. Дети

От несправедливости сжимались кулаки, ведь мальчик из Дагестана — настоящий самородок. Но, видимо, рэпер решил по-другому. Лишь в последний момент на кнопку нажал Крид. "Мы не нажали, чтобы ты соприкоснулся с уникальным голосом", — отшутился в сторону Крида Баста, который на протяжении всего шоу обменивался колкостями с певцом. Это только один из показательных примеров, как жюри ставит крест на только формирующихся талантах. А вот следующая несправедливость возмутила огромное количество зрителей.

После такого зрители не хотят смотреть "Голос. Дети"

Речь идёт о 13-летнем Владиславе Ковальчуке, который перепел хит 2019 года "Любимка". Мальчик выбрал несвойственную попсовой песне аранжировку, придав ей более глубокий и лирический смысл. Но никто из наставников не оценил его стараний, а в оправдание они пробормотали что-то невнятное. Полина Гагарина и вовсе попросила его исполнить любую другую композицию. В этот момент всем стало понятно: из шоу выбыл потенциальный победитель — чистый, звонкий голос, способный взять даже самую высокую ноту. Но, к сожалению, правила есть правила... и с Владом попрощались.

Владислав Ковальчук исполнил вторую песню, после того как никто из жюри не повернулся. Кадры из видео © YouTube / The Voice Kids Russia / Голос. Дети

В Сети развернулся нешуточный скандал. Зрители обвинили наставников в некомпетентности и необъективности. "Самый лучший голос за оба выпуска — и пропустить! Где у жюри уши?", "Жюри просто монстры", "Ну нельзя же так издеваться над талантливыми детьми"... Это лишь малая часть комментариев, которые заполонили Интернет. Некоторые зрители признались, что после подобного решения больше нет желания смотреть шоу. Тем более что другие участники, которые прошли в следующий тур, были явно слабее, чем Влад. В итоге возмущение достигло таких размеров, что под видео с выступлением Ковальчука организаторам пришлось отключить комментарии.

Почему второй выпуск "Голос. Дети" стал скандальным

Конечно, все вопросы к жюри: если Гагарина оставляет место в своей команде для следующих слепых прослушиваний, то чего ждут Баста и Крид? Видимо, их задача устраивать цирк, пока дети трясутся от страха за сценой. Поэтому ничего удивительного, что по результатам двух выпусков в команде Крида всего три человека, а у Басты — четыре. Пока первый выполняет акробатические номера, карабкаясь по местам для зрителей, Баста пытается его зацепить. "Посиди лучше там", "Оттуда невероятно блестят твоя цепочка и зубы", — кричит рэпер Криду, когда тот пытается привлечь внимание девятилетней Миланы Кушховой. Девочка, конечно же, выбрала Гагарину.

Егор Крид прыгает по зрительским местам. Кадры из видео © YouTube / The Voice Kids Russia / Голос. Дети

В итоге шоу превратилось в грустное зрелище, где на действительно талантливых детях ставят крест. Стоит надеяться, что родители Владислава Ковальчука продолжат заниматься его певческой карьерой, да и сам мальчик не опустит руки после такого обидного поражения. Дмитрий Нагиев сказал по этому поводу очень важные слова: "Знаешь, когда человек на пределе своего таланта работает, вот он хочет больше, а не может, — это обидно. У тебя лишь ошибка в расчёте".

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Авторы Мария Паламарчук