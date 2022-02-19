Удар по психике: Почему новые участники "Голоса. Дети" выбирают в наставники только Гагарину Самые маленькие участники шоу "Голос. Дети" не выдержали напряжения и разрыдались на сцене. В итоге туда пришлось выходить Полине Гагариной, чтобы хоть как-то их успокоить. 19 февраля, 18:43 Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Стартовал девятый сезон детского "Голоса", наставниками которого стали Полина Гагарина, Егор Крид и Баста (Василий Вакуленко). Как и раньше, на первом этапе жюри отбирает участников по результатам "слепых прослушиваний", и кажется, что ни одно шоу не видело такого количества детских слёз. Маленькие конкурсанты заметно нервничали, из-за чего ошибались в нотах и словах. Тем не менее из девяти претендентов в следующий тур не прошли только двое, и этот проигрыш может сильно сказаться на их психике и будущем в целом. Ведь разве объяснишь ребёнку, что неудача порой учит гораздо большему, чем победа? Да и место в финале не гарантирует дальнейшего успеха в карьере, как показывает практика.

Наставники 9-го сезона "Голос. Дети"

В первую же минуту зрители вздохнули с облегчением, увидев, что место Лободы занимает Полина Гагарина. Ранее практически каждый выпуск заканчивался скандалом из-за поведения судьи прошлого сезона, но в этот раз все надеются на лучшее. Не менее ошеломляющий эффект произвело преображение Басты, который из-за сброшенных килограммов словно помолодел на несколько десятков лет. Василий Вакуленко предстал в строгом костюме, и от прежнего рэпера не осталось и следа. Судя по всему, намечается серьёзная битва за особенно талантливых участников, поскольку Баста полностью сменил манеру поведения с конкурсантами и стал более чутким к ним.

Баста, Полина Гагарина и Егор Крид в креслах жюри. © Instagram / bastaakanoggano, gagara1987 и egorkreed

Впрочем, детей это нисколько не убедило, и они из раза в раз выбирали команду Полины Гагариной. Так, по итогам первого выпуска под её наставничеством оказались пятеро детей. В то время как в команде Басты всего два участника, а у Егора Крида — один. Но если Баста хотя бы словами пытался повлиять на решение маленьких артистов, то Крид просто развалился в стуле и спокойно наблюдал за происходящим.

Дети, поразившие талантом на первом этапе

Только к двум участницам повернулись сразу все члены жюри. Ими оказались 11-летняя Малика Тайгибова и 13-летняя Еванжелика Батаршина. Причём первая удивила превосходным исполнением композиции Listen певицы Beyonce. Девочка брала такие высокие ноты, что наставники нажали на кнопку практически одновременно, а после её выступления зал неустанно аплодировал и кричал "Браво!". Побороться за такую певицу в команду и правда стоило, поэтому Баста решил давить на жалость, рассказывая про больное сердце. Несмотря на все уловки, Малика приняла решение без колебаний: "Я, конечно же, хотела бы выбрать всех, но я пойду к Полине Гагариной".

Малика Тайгибова. Listen, "слепые прослушивания" © YouTube / The Voice Kids Russia/Голос Дети

Еванжелика Батаршина приехала с острова Маврикий, чтобы принять участие в шоу "Голос. Дети". Девочка живёт за границей с трёх лет, с тех пор как туда переехали её родители, но всю жизнь грезила о сцене. В интервью она призналась, что если не получится с певческой карьерой, то она станет актрисой. Впрочем, пока не стоит думать о запасном пути, поскольку "слепые прослушивания" девочка прошла без всяких проблем. Даже несмотря на ошибки в исполнении, трое членов жюри повернулись, услышав песню Сии Unstoppable. Тем не менее Еванжелика сделала свой выбор в пользу Егора Крида, возможно, потому что именно он понял её переживания во время выступления.

— Несмотря на то что была одна нотка, которую ты недотянула и расстроилась, то это вообще не важно. Это, наоборот, добавило больше живых эмоций. Но мне кажется, что когда мы повернулись, ты начала ещё больше нервничать и переживать. Как-будто мы добили тебя Егор Крид

Рыдания на сцене

В следующий тур не попали самые маленькие участники шоу — 9-летний Даниил Ермолаев и 7-летняя Варвара Терёхина. Дети были настолько уверены в своих силах, что проигрыш стал для них шоком. Как только закончилась музыка, на их глаза появились слёзы, а обида буквально лишила голоса. И это вполне логично, ведь родители столько раз им повторяли, что они самые лучшие, но наставники так не посчитали. И это большая проблема подобных шоу. Когда родственники пытаются сделать из детей звёзд, настраивая их только на победу, а на самом деле они хотят быть строителями, как, например, маленький Даня.

Даниил Ермолаев и Варвара Терёхина после слепых прослушиваний © YouTube / The Voice Kids Russia/Голос Дети

Тогда на помощь пришла Гагарина. Оба раза певица выбегала на сцену и обнимала плачущих детей, пытаясь их успокоить разными отвлекающими методами. Например, Даню она попросила устроить ей экскурсию в его родном городе, а для Вари сделали совместное селфи со всеми членами жюри. Конечно, от слёз это не спасло, но участникам хотя бы немного стало легче.

Ave Maria в исполнении 11-летнего мальчика

Эту композицию по праву можно назвать классикой на слепых прослушиваниях, особенно среди младших участников. Поэтому Даниил Бойко не стал изобретать велосипед и сразу показал, на что способен. Чистого исполнения не получилось: где-то не хватало голоса, в другом месте были ошибки, и в конце выступления было видно по лицу мальчика, что он и сам недоволен результатом. Позже он рассказал жюри, что его педагогом является мама, и добавил сдавленным голосом: "Всё, чего я добился, это благодаря ей".

Даниил Бойко. "Ave Maria" — Слепые прослушивания © YouTube / The Voice Kids Russia/Голос Дети

Расстраиваться мальчику не стоит, тем более что в итоге он попал в команду Гагариной. "Я тоже нервничаю очень сильно. Если честно, даже слёзы подступили, потому что ну невозможно, когда ты слышишь голос, когда слышишь, как это старательно", — прокомментировала певица. А следующие слепые прослушивания девятого сезона "Голос. Дети" состоятся уже в пятницу, 25 февраля.

Авторы Мария Паламарчук