Эти вещи показывают, как медленно течёт время и как быстро проходит жизнь

"Бережливый уборщик сравнил мётлы за годы, проведённые в цехе".

Фото © Reddit / heavens0devil

"Моя бабуля использует одну и ту же колоду карт уже 10 лет, и вот что с ними стало".

Фото © Reddit / RemarkableDifficulty

"Только что нашёл старый рулон биоразлагаемых пакетов для фекалий... Что ж, они действительно разложились, как и говорили в рекламе".

Фото © Reddit / terencebogards

"Мои старые ботинки, и та же самая модель, которую я купил только сегодня".

Фото © Reddit / jordanburic

"На детской площадке неподалёку тысячи маленьких ножек сточили асфальт под качелями!"

Фото © Reddit / swannykk

"Пришёл в свой офис впервые с марта 2020 года и увидел, что произошло с киви, который я тогда оставил на своём рабочем столе".

Фото © Reddit / theskinwearein

"Кусок кирпичной стены так обточило, что он стал похож на камень".

Фото © Reddit / schmart

"Вот что сделали 160 лет постоянных посещений с входом местного паба".

Фото © Reddit / Dyslexicelectric

"Это единственный баскетбольный мяч, который есть в местном парке, и он каким-то чудом до сих пор в рабочем состоянии".

Фото © Reddit / sangallium

"На заднем дворе у моих соседей стоит старое кресло, которое уже полностью заросло".

Фото © Reddit / JoeDragotta

"Мой рабочий пропуск лежал в чехле так долго, что мои фотографии отпечатались на пластике".

Фото © Reddit / cannibalism_is_vegan

"Кирпичная кладка у моря".

Фото © Reddit / Keycuk

"Нож снизу мясник использовал и точил пять лет подряд. Сверху — точно такой же, но совершенно новый".

Фото © Reddit / MBMV

"Прошу приветствовать мою новую кастрюлю, которой мне заменили предыдущую. Она служила мне верой и правдой 14 лет".

Фото © Reddit / johnnybluejeans

"Потёртости и грязь на этой лодке выглядят так, словно это морской пейзаж с островом".

Фото © Reddit / supremo92