Эти вещи показывают, как медленно течёт время и как быстро проходит жизнь
15 фото, по которым видно, что время не щадит никого и ничего.
Фото © Reddit / heavens0devil, schmart
"Бережливый уборщик сравнил мётлы за годы, проведённые в цехе".
Фото © Reddit / heavens0devil
"Моя бабуля использует одну и ту же колоду карт уже 10 лет, и вот что с ними стало".
Фото © Reddit / RemarkableDifficulty
"Только что нашёл старый рулон биоразлагаемых пакетов для фекалий... Что ж, они действительно разложились, как и говорили в рекламе".
Фото © Reddit / terencebogards
"Мои старые ботинки, и та же самая модель, которую я купил только сегодня".
Фото © Reddit / jordanburic
"На детской площадке неподалёку тысячи маленьких ножек сточили асфальт под качелями!"
Фото © Reddit / swannykk
"Пришёл в свой офис впервые с марта 2020 года и увидел, что произошло с киви, который я тогда оставил на своём рабочем столе".
Фото © Reddit / theskinwearein
"Кусок кирпичной стены так обточило, что он стал похож на камень".
Фото © Reddit / schmart
"Вот что сделали 160 лет постоянных посещений с входом местного паба".
Фото © Reddit / Dyslexicelectric
"Это единственный баскетбольный мяч, который есть в местном парке, и он каким-то чудом до сих пор в рабочем состоянии".
Фото © Reddit / sangallium
"На заднем дворе у моих соседей стоит старое кресло, которое уже полностью заросло".
Фото © Reddit / JoeDragotta
"Мой рабочий пропуск лежал в чехле так долго, что мои фотографии отпечатались на пластике".
Фото © Reddit / cannibalism_is_vegan
"Кирпичная кладка у моря".
Фото © Reddit / Keycuk
"Нож снизу мясник использовал и точил пять лет подряд. Сверху — точно такой же, но совершенно новый".
Фото © Reddit / MBMV
"Прошу приветствовать мою новую кастрюлю, которой мне заменили предыдущую. Она служила мне верой и правдой 14 лет".
Фото © Reddit / johnnybluejeans
"Потёртости и грязь на этой лодке выглядят так, словно это морской пейзаж с островом".
Фото © Reddit / supremo92
Ещё больше примеров — в материале Bored Panda.
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