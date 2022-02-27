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27 февраля, 07:30

Стриптизёрши рассказали, что на самом деле думают о клиентах, которые раздевают их взглядом

Казалось бы, труженицы стрип-клубов должны обожать завсегдатаев, они всё-таки приносят деньги. На деле же ситуация отличается. Собрали пять историй из первых уст, раскрывающих реальное отношение.

Встречаются чудаки

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Конечно, чудаков каждая из нас навидалась. Но в то место, где я работала уже довольно давно, обычно приходили ребята большими компаниями просто для того, чтобы хорошо провести время. Но потом появляется кто-то, кто проводит его слишком уж хорошо: начинает шуметь и вести себя как идиот. Но клиенты, как правило, все одинаковые. Просто ищут способ, как ненадолго отвлечься от жизни", — pickmeacoolname.

Любители излить душу

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Раньше работала стриптизёршей. Конечно, я сталкивалась с разными типами клиентов, но хочу здесь упомянуть только один — мой любимый. Ко мне приходило много одиноких ребят, которым было не с кем поговорить, которые хотели, чтобы кто-то их выслушал. Они понимали, что могут прийти и заплатить за компанию. С одним из постоянников я могла сидеть за столом по несколько часов и просто разговаривать. Я старалась показать, что ценю их как личность и искренне интересуюсь ими. Понимая, что отнимает у меня время, он протягивал мне очередную купюру. Я не жалела их, лишь уважала за то, что нашли способ взаимодействовать с другими людьми и удовлетворять потребность в общении", — everyonesmomiguess.

Все клиенты разные

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Невозможно относиться к своим клиентам одинаково, ведь они все разные люди.

У меня были и сталкеры, которые преследовали меня до дома. И подонки, которые пытались напасть на меня прямо в клубе. Клиенты, которые специально меня злили.

Но, с другой стороны, я встретила несколько действительно замечательных людей, которых сейчас я могу уже назвать своими друзьями. Я совсем недавно стала мамой и на вечеринку по этому случаю пригласила двоих своих бывших клиентов", — aequitasthewolf.

Работа и никакого психоанализа

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Для себя я поняла, что лучше не составлять собственного мнения о клиентах вообще. В процессе я просто надеюсь, что им нравится то, что я делаю, они оставят много денег и хорошо проведут время", — jawnstein82.

Кто тут придурок?

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

"Честно говоря, по большей части я вообще мало думала о парнях. Я была на автопилоте большую часть времени и не осуждала пришедших в стриптиз-клуб. Скорее размышляла, кто выглядит заинтересованным в приватном танце или кто придурок, с которым я не хотела бы иметь дело", — kidloca.

Стриптизёрши рассказали, что на самом деле скрыто в комнатах для приватных танцев

Стриптизёрши рассказали, что на самом деле скрыто в комнатах для приватных танцев

Обложка © Shutterstock

Сергей Трофимов

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