Стриптизёрши рассказали, что на самом деле думают о клиентах, которые раздевают их взглядом
Казалось бы, труженицы стрип-клубов должны обожать завсегдатаев, они всё-таки приносят деньги. На деле же ситуация отличается. Собрали пять историй из первых уст, раскрывающих реальное отношение.
Встречаются чудаки
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"Конечно, чудаков каждая из нас навидалась. Но в то место, где я работала уже довольно давно, обычно приходили ребята большими компаниями просто для того, чтобы хорошо провести время. Но потом появляется кто-то, кто проводит его слишком уж хорошо: начинает шуметь и вести себя как идиот. Но клиенты, как правило, все одинаковые. Просто ищут способ, как ненадолго отвлечься от жизни", — pickmeacoolname.
Любители излить душу
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"Раньше работала стриптизёршей. Конечно, я сталкивалась с разными типами клиентов, но хочу здесь упомянуть только один — мой любимый. Ко мне приходило много одиноких ребят, которым было не с кем поговорить, которые хотели, чтобы кто-то их выслушал. Они понимали, что могут прийти и заплатить за компанию. С одним из постоянников я могла сидеть за столом по несколько часов и просто разговаривать. Я старалась показать, что ценю их как личность и искренне интересуюсь ими. Понимая, что отнимает у меня время, он протягивал мне очередную купюру. Я не жалела их, лишь уважала за то, что нашли способ взаимодействовать с другими людьми и удовлетворять потребность в общении", — everyonesmomiguess.
Все клиенты разные
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"Невозможно относиться к своим клиентам одинаково, ведь они все разные люди.
У меня были и сталкеры, которые преследовали меня до дома. И подонки, которые пытались напасть на меня прямо в клубе. Клиенты, которые специально меня злили.
Но, с другой стороны, я встретила несколько действительно замечательных людей, которых сейчас я могу уже назвать своими друзьями. Я совсем недавно стала мамой и на вечеринку по этому случаю пригласила двоих своих бывших клиентов", — aequitasthewolf.
Работа и никакого психоанализа
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"Для себя я поняла, что лучше не составлять собственного мнения о клиентах вообще. В процессе я просто надеюсь, что им нравится то, что я делаю, они оставят много денег и хорошо проведут время", — jawnstein82.
Кто тут придурок?
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"Честно говоря, по большей части я вообще мало думала о парнях. Я была на автопилоте большую часть времени и не осуждала пришедших в стриптиз-клуб. Скорее размышляла, кто выглядит заинтересованным в приватном танце или кто придурок, с которым я не хотела бы иметь дело", — kidloca.
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