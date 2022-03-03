Мужчины этих знаков зодиака — главные подкаблучники

Водолей

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Мужчины-Водолеи немного инфантильны, они не любят принимать решения и, если есть такая возможность, часто перекладывают это право на своих любимых женщин. Но не обманывайтесь, милые дамы, представители этого знака зодиака просто не хотят в большинстве случаев разбираться с последствиями. Поэтому им проще вверить всё в женские руки.

Рыбы

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С Рыбами всё обстоит совсем иначе. Астрологи поделились наблюдениями, что парням и мужчинам под этим знаком самим нравится, когда ими "командует" партнёрша. Они с восхищением стоят за спинами своих любимых половинок. К тому же спорить рождённые под знаком Рыб не очень умеют, поэтому и "плывут по течению".

Дева

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Мужчины-Девы отличаются педантичностью и любовью к себе. А ещё и тем, что обожают угождать своим избранницам. Астрологи отмечают, что чаще всего можно встретить два варианта мужских представителей этого зодиака: сердцееда или же подкаблучника. Очень редко можно найти парня-Деву, который бы умел равноценно сочетать две стороны характера, не скатываясь в одну из крайностей.

Весы

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Главный фактор, который чаще всего из мужчин-Весов делает подкаблучников, — это их желание во всём найти компромисс. Звездочёты не перестают повторять, что хуже всего представителям этого знака зодиака — что мужской половине, что женской — даётся принятие решений. Из-за чего и просыпается желание "поддаться" и уступить. Чем очень любят пользоваться жёны и возлюбленные мужчин-Весов.

Телец

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