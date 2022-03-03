Эти магазины за рубежом отказались продавать российские товары, и теперь покупатели любуются пустыми полками

Надпись на ярлыках в одном из американских магазинов: "В свете последних событий мы решили не продавать российскую водку". Интересный момент, ведь на экспорт в России производят далеко не только водку. Что за избирательность?

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Алкомаркеты в Нью-Гэмпшире убрали с полок всю российскую продукцию. Говорят, помогут подобрать альтернативу, но получится ли?

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Надпись на бумажке: "Впредь мы не продаём продукты, произведённые в России".

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В Европе тоже отказываются от русских товаров. Где нет запретов на законодательном уровне, люди берут инициативу в свои руки. Этот бармен показательно разбил бутылку "Русского стандарта".

Кадры из видео © Twitter / o_sanchenko

Правда, есть магазины, которые не захотели убирать качественные российские товары с полок. Для вида поставили бумажки "Не покупать. Российский товар" — так вроде и повестку поддержали, и убытков не будет. Смекалочка.

Кадр из видео © Twitter / MagallonNews

Что самое интересное, в истерии американцы начали выливать свою же водку Smirnoff. Основанный в XIX веке в России бренд давно стал до мозга костей американцем и уже несколько десятилетий лишь косит под аутентичную русскую водку. Теперь приходится расплачиваться.

Кадр из видео © Twitter / AlgenonCash

В Европе товаров из России намного больше. Одну водку убрать будет маловато. "В Эстонии сеть супермаркетов Rimi убрала из магазина все российские продукты, поэтому теперь там пустые полки", — dzheinly_kaegu.

Фото © Twitter / dzheinly_kaegu

Кроме того, агрессивно настроенные к России европейцы советуют согражданам быть аккуратнее, когда те идут на шопинг в Ikea. Хоть бренд и шведский, многие товары произведены на российском заводе, а мебель сделана с использованием российской древесины. Вместе с сообщениями распространяют такую иллюстрацию, которую украли из презентации 2015 года какого-то школьника.

Фото © Twitter / JeanO_Appleseed

Для того чтобы быстро опознавать российские товары в соцсетях, распространяют такую картинку (ниже). Мол, если цифры на штрихкоде начинаются с "460" по "469", значит, брать это нельзя. Но и это ещё не всё! Иногда штрих-код печатается не полный — тогда поможет только надпись Made in Russia.