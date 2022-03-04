Количество умерших от ковида в мире превысило 6 млн человек
С начала пандемии в мире выявили около 442 млн случаев заражения. Сейчас многие страны уже отменяют ограничения одно за другим.
Общее число умерших из-за коронавирусной инфекции в мире превысило 6 млн человек. Об этом свидетельствуют подсчёты ТАСС, основанные на официальных заявлениях властей, а также выводах экспертов и СМИ.
По их данным, в мире официально зарегистрирован 6 001 891 летальный исход из-за ковида. Всего с начала пандемии в мире было зарегистрировано около 442 млн случаев заражения. Летальность коронавирусной инфекции находится на уровне 1,36%.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве с 3 марта отменяется система QR-кодов. Также снимаются ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев и концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских, спортивных мероприятий. Такое наблюдается также в других странах.
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