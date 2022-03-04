Количество умерших от ковида в мире превысило 6 млн человек

Общее число умерших из-за коронавирусной инфекции в мире превысило 6 млн человек. Об этом свидетельствуют подсчёты ТАСС, основанные на официальных заявлениях властей, а также выводах экспертов и СМИ.

По их данным, в мире официально зарегистрирован 6 001 891 летальный исход из-за ковида. Всего с начала пандемии в мире было зарегистрировано около 442 млн случаев заражения. Летальность коронавирусной инфекции находится на уровне 1,36%.