Инфекционист Тимаков не исключил новых подъемов заболеваемости ковидом
Это станет возможным, когда будет снижаться уровень коллективного иммунитета. Так же такая вероятность есть в случае очередной мутации вируса.
Новые подъемы заболеваемости коронавирусом в России ещё возможны. Об этом предупредил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
В беседе с РИА "Новости" он отметил, что это будет возможным в случае снижения уровня коллективного иммунитета. Ещё одна возможная причина — очередная мутация нового коронавируса.
"У нас могут быть и новые подъёмы заболеваемости", - сказал Тимаков.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве с 3 марта отменяется система QR-кодов. Также снимаются ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев и концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских, спортивных мероприятий. Постепенно отказываются от ограничений и за рубежом.
Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв