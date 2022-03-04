Инфекционист Тимаков не исключил новых подъемов заболеваемости ковидом

Новые подъемы заболеваемости коронавирусом в России ещё возможны. Об этом предупредил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

В беседе с РИА "Новости" он отметил, что это будет возможным в случае снижения уровня коллективного иммунитета. Ещё одна возможная причина — очередная мутация нового коронавируса.

"У нас могут быть и новые подъёмы заболеваемости", - сказал Тимаков.