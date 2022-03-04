НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 марта, 02:21

Инфекционист Тимаков не исключил новых подъемов заболеваемости ковидом

Это станет возможным, когда будет снижаться уровень коллективного иммунитета. Так же такая вероятность есть в случае очередной мутации вируса.

Новые подъемы заболеваемости коронавирусом в России ещё возможны. Об этом предупредил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

В беседе с РИА "Новости" он отметил, что это будет возможным в случае снижения уровня коллективного иммунитета. Ещё одна возможная причина — очередная мутация нового коронавируса.

"У нас могут быть и новые подъёмы заболеваемости", - сказал Тимаков.

Количество умерших от ковида в мире превысило 6 млн человек

Количество умерших от ковида в мире превысило 6 млн человек

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве с 3 марта отменяется система QR-кодов. Также снимаются ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев и концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских, спортивных мероприятий. Постепенно отказываются от ограничений и за рубежом.

Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Артем Порвин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1