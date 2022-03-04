Эксперт Старченко предупредил о мошенничестве на "реабилитации" от ковида

Некоторые из предлагаемых программ по реабилитации после ковида есть не что иное, как мошеннические схемы, предупредил член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко. По его словам, недобросовестные компании могут привлекать клиентов обещанием бесплатных услуг, а затем выманивать у них деньги за бесполезные процедуры.

"Реабилитация после CoViD-19 — это не лечение, которое ограничивается приёмом таблеток. Это не антибиотик, который принял и излечился. Реабилитация — это комплекс мероприятий, для которых не характерен быстрый ответ организма и быстрое получение результата. Поэтому, наверное, здесь возможны спекуляции", — рассказал Старченко в интервью радио Sputnik.

Эксперт считает, что в случае, если после ковида человек всё ещё чувствует себя плохо, лучше пройти диагностику в государственной клинике, а потом уже выбирать учреждение для реабилитации. В каждом регионе, по его мнению, должна быть медицинская организация, которая оказывает бесплатную медицинскую помощь по восстановлению после коронавируса.

"Первый этап — это углублённая диспансеризация, где выявят симптомы. Затем пациента направляют на бесплатное восстановление. Я бы пациентам рекомендовал получить консультацию у государственных реабилитологов и с ними составить программу процедур. После этого, если хочется, можно пойти в частную компанию и там пройти курс восстановления", — посоветовал Алексей Старченко.