Под новыми санкциями США оказались авиастроительные заводы
Также в новый перечень включены научно-производственные предприятия, представители сферы освоения космоса.
Соединённые Штаты представили новый список российских предприятий, против которых вводятся санкции. Он опубликован Министерством финансов США.
В чёрный список попали Иркутский авиационный завод, завод "Авиастар-СП". Также под санкциями оказались АО "Конструкторское бюро специального машиностроения", ООО "Аванфорт", ООО "Фирма "Веардон", научно-производственное объединение "Ижевские беспилотные системы", АО "Авангард".
Всего в списке несколько десятков российских предприятий. В основном они находятся в сфере авиастроения, машиностроения, научно-производственной и космической отраслях.
Лайф напоминает: утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди всего прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Лайф следит за развитием событий вокруг Украины.
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