Под новыми санкциями США оказались авиастроительные заводы

Соединённые Штаты представили новый список российских предприятий, против которых вводятся санкции. Он опубликован Министерством финансов США.

В чёрный список попали Иркутский авиационный завод, завод "Авиастар-СП". Также под санкциями оказались АО "Конструкторское бюро специального машиностроения", ООО "Аванфорт", ООО "Фирма "Веардон", научно-производственное объединение "Ижевские беспилотные системы", АО "Авангард".

Всего в списке несколько десятков российских предприятий. В основном они находятся в сфере авиастроения, машиностроения, научно-производственной и космической отраслях.