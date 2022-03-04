Агентство S&P понизило рейтинг России до CCC

Международное агентство S&P на фоне ситуации на Украине и масштабных санкций со стороны Запада против России понизило её рейтинг с уровня BB+ до CCC-. Это следует из сообщения агентства.

Согласно его оценке, давление со стороны стран Запада вдвое сократило доступные властям страны валютные резервы, включая депозиты в валюте и ценные бумаги в США, ЕС и Японии.

26 февраля было принято решение о понижении рейтинга с BBB- до BB+. Тогда же рейтинг Украины опустился с B до B-.