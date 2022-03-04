Агентство S&P понизило рейтинг России до CCC-
Наряду с другими оно поэтапно снижает позиции РФ из-за влияния санкций, введённых странами Запада из-за "Операции Z" на Украине.
Международное агентство S&P на фоне ситуации на Украине и масштабных санкций со стороны Запада против России понизило её рейтинг с уровня BB+ до CCC-. Это следует из сообщения агентства.
Согласно его оценке, давление со стороны стран Запада вдвое сократило доступные властям страны валютные резервы, включая депозиты в валюте и ценные бумаги в США, ЕС и Японии.
26 февраля было принято решение о понижении рейтинга с BBB- до BB+. Тогда же рейтинг Украины опустился с B до B-.
Как сообщал Лайф, ранее в Минфине РФ заявили, что финансовая устойчивость России сохраняется. Так там отреагировали на снижение кредитного рейтинга страны в иностранной валюте со стороны агентства S&P и решение Moody’s пересмотреть его, заявив, что это связано с геополитикой.
Обложка © ТАСС / Максим Стулов