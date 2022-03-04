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3 марта, 21:13

Агентство S&P понизило рейтинг России до CCC-

Наряду с другими оно поэтапно снижает позиции РФ из-за влияния санкций, введённых странами Запада из-за "Операции Z" на Украине.

Международное агентство S&P на фоне ситуации на Украине и масштабных санкций со стороны Запада против России понизило её рейтинг с уровня BB+ до CCC-. Это следует из сообщения агентства.

Согласно его оценке, давление со стороны стран Запада вдвое сократило доступные властям страны валютные резервы, включая депозиты в валюте и ценные бумаги в США, ЕС и Японии.

26 февраля было принято решение о понижении рейтинга с BBB- до BB+. Тогда же рейтинг Украины опустился с B до B-.

Агентство Moody's понизило рейтинги России на несколько ступеней

Агентство Moody's понизило рейтинги России на несколько ступеней

Как сообщал Лайф, ранее в Минфине РФ заявили, что финансовая устойчивость России сохраняется. Так там отреагировали на снижение кредитного рейтинга страны в иностранной валюте со стороны агентства S&P и решение Moody’s пересмотреть его, заявив, что это связано с геополитикой.

Обложка © ТАСС / Максим Стулов

Андрей Григорьев

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