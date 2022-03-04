Власти Украины заблокировали телефонные звонки в Россию
Как поясняет Госспецсвязь, такая мера была введена для того, чтобы российские военнослужащие не могли передавать информацию в РФ и Белоруссию.
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязь) заявила о блокировке возможности совершать звонки с телефонов мобильной и фиксированной связи на номера в России.
"На Украине ограничены разговоры с украинских сим-карт в Россию. Абоненты украинских мобильных операторов не смогут дозвониться абонентам российских операторов", — сообщает Госспецсвязь.
Как поясняется, такая мера была введена для того, чтобы российские военнослужащие на Украине не могли передавать информацию с украинских телефонов в РФ и Белоруссию. Аналогичные ограничения распространяются на абонентов, которые пользуются фиксированной связью, добавляют в ведомстве. Кроме того, будут деактивированы недавно приобретённые сим-карты.
"Мобильные сети в Украине работают в аварийном режиме. Мобильная связь и доступ в интернет обеспечены, но в районах, где происходят боевые действия, могут быть введены ограничения", — извещает Госспецсвязь.
Как сообщал Лайф ранее, украинские мобильные операторы отключили связь абонентам с российскими номерами. Также заблокировали доступ пользователям из Белоруссии.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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