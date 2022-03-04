Власти Украины заблокировали телефонные звонки в Россию

Как поясняет Госспецсвязь, такая мера была введена для того, чтобы российские военнослужащие не могли передавать информацию в РФ и Белоруссию.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязь) заявила о блокировке возможности совершать звонки с телефонов мобильной и фиксированной связи на номера в России.

"На Украине ограничены разговоры с украинских сим-карт в Россию. Абоненты украинских мобильных операторов не смогут дозвониться абонентам российских операторов", — сообщает Госспецсвязь.

Как поясняется, такая мера была введена для того, чтобы российские военнослужащие на Украине не могли передавать информацию с украинских телефонов в РФ и Белоруссию. Аналогичные ограничения распространяются на абонентов, которые пользуются фиксированной связью, добавляют в ведомстве. Кроме того, будут деактивированы недавно приобретённые сим-карты.

"Мобильные сети в Украине работают в аварийном режиме. Мобильная связь и доступ в интернет обеспечены, но в районах, где происходят боевые действия, могут быть введены ограничения", — извещает Госспецсвязь.