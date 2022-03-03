"Денацификация неизбежна": Экс-глава МВД Украины назвал неадекватной оценку Зеленским ситуации в стране
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По его мнению, украинский лидер сейчас рассчитывает на подписание перемирия с Россией, чтобы потребовать от Запада включить Украину в состав Евросоюза по ускоренной процедуре, за несколько месяцев.
Демилитаризация и денацификация для Украины неизбежны, а президент Владимир Зеленский не смог адекватно оценить уровень надвигающейся катастрофы. Такое мнение высказал бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.
В беседе с телеканалом "360" он отметил, что украинский лидер сейчас рассчитывает на подписание перемирия с Россией, чтобы потребовать от Запада включить Украину в состав Евросоюза по ускоренной процедуре, за несколько месяцев. Однако для этого Зеленскому придётся признать Крым российским, а также независимость Донецкой и Луганской народных республик.
"Я думаю, что до него дойдёт, что торговаться ему нечем, а демилитаризация и денацификация для Украины неизбежна", — заявил Виталий Захарченко.
Лайф напоминает: 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Президент отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.