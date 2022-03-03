"Денацификация неизбежна": Экс-глава МВД Украины назвал неадекватной оценку Зеленским ситуации в стране

По его мнению, украинский лидер сейчас рассчитывает на подписание перемирия с Россией, чтобы потребовать от Запада включить Украину в состав Евросоюза по ускоренной процедуре, за несколько месяцев.

Демилитаризация и денацификация для Украины неизбежны, а президент Владимир Зеленский не смог адекватно оценить уровень надвигающейся катастрофы. Такое мнение высказал бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.

В беседе с телеканалом "360" он отметил, что украинский лидер сейчас рассчитывает на подписание перемирия с Россией, чтобы потребовать от Запада включить Украину в состав Евросоюза по ускоренной процедуре, за несколько месяцев. Однако для этого Зеленскому придётся признать Крым российским, а также независимость Донецкой и Луганской народных республик.