ВТБ заявил о повышении ставок по ипотеке до 22,4%

На фоне резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ банк ВТБ сообщил о решении с 4 марта повысить минимальную ставку по своим ипотечным кредитам до 22,4%. Ставки по ранее выданным займам на недвижимость не изменятся, в том числе по кредитам с господдержкой.

"С 4 марта минимальная ставка установлена на уровне 22,4% как для готового, так и для строящегося жилья с учётом суммы дисконтов в размере 0,6 п.п. при использовании сервисов безопасных расчётов и электронной регистрации на сделке и получении зарплаты на карту ВТБ", — говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.

ВТБ повысил ипотечную ставку за эту неделю во второй раз. 28 февраля банк поднял её на 4 процентных пункта, минимальная ставка тогда составила 15,3%. В организации подчеркнули, что заёмщикам, которые столкнутся со сложностями при обслуживании своих кредитов, готовы оперативно помочь, предложив программы реструктуризации кредитов, а также кредитные каникулы.