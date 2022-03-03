ВТБ заявил о повышении ставок по ипотеке до 22,4%
В банке подчеркнули, что заёмщикам, которые столкнутся со сложностями при обслуживании займов, готовы оперативно помочь, предложив программы реструктуризации кредитов.
На фоне резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ банк ВТБ сообщил о решении с 4 марта повысить минимальную ставку по своим ипотечным кредитам до 22,4%. Ставки по ранее выданным займам на недвижимость не изменятся, в том числе по кредитам с господдержкой.
"С 4 марта минимальная ставка установлена на уровне 22,4% как для готового, так и для строящегося жилья с учётом суммы дисконтов в размере 0,6 п.п. при использовании сервисов безопасных расчётов и электронной регистрации на сделке и получении зарплаты на карту ВТБ", — говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.
ВТБ повысил ипотечную ставку за эту неделю во второй раз. 28 февраля банк поднял её на 4 процентных пункта, минимальная ставка тогда составила 15,3%. В организации подчеркнули, что заёмщикам, которые столкнутся со сложностями при обслуживании своих кредитов, готовы оперативно помочь, предложив программы реструктуризации кредитов, а также кредитные каникулы.
Как сообщал Лайф ранее, Евросоюз отключил от SWIFT ВТБ и ещё шесть российских банков. Запрет вступит в силу на десятый день после публикации в Официальном журнале ЕС, а также будет применяться к определённым категориям юридических лиц.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В частности, европейские страны договорились отключить некоторые банки РФ от SWIFT.
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