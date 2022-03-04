Посольство в Афинах предупредило о рисках для безопасности россиян в Греции

Посольство России в Афинах предупредило о рисках в Греции для безопасности россиян, особенно туристов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале диппредставительства.

Там отметили, что в последнее время со стороны греческих официальных лиц и СМИ ведётся трансляция антироссийской риторики из-за ситуации на Украине.

"В условиях беспрецедентной антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и развязанной в местных СМИ пропагандистской кампании против нашей страны возникают риски для безопасности находящихся в Греции граждан России, прежде всего туристов", — подчеркнули в посольстве.