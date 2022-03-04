Посольство в Афинах предупредило о рисках для безопасности россиян в Греции
Это связано с трансляцией антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и местных СМИ из-за ситуации на Украине.
Посольство России в Афинах. Фото © ТАСС / Юрий Малинов
Посольство России в Афинах предупредило о рисках в Греции для безопасности россиян, особенно туристов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале диппредставительства.
Там отметили, что в последнее время со стороны греческих официальных лиц и СМИ ведётся трансляция антироссийской риторики из-за ситуации на Украине.
"В условиях беспрецедентной антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и развязанной в местных СМИ пропагандистской кампании против нашей страны возникают риски для безопасности находящихся в Греции граждан России, прежде всего туристов", — подчеркнули в посольстве.
Россиян, находящихся в Греции, призывают проявлять бдительность, принимать меры предосторожности, избегать необязательных передвижений и незамедлительно обращаться в греческие органы правопорядка по поводу возможных угроз, провокаций и действий против личной безопасности.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.