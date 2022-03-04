IWF отстранила российских тяжелоатлетов от международных соревнований
Также организация запретила проводить мероприятия под её эгидой на территории России. Такие же меры приняты в отношении спортсменов из Белоруссии.
Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) приостанавливает участие российских спортсменов в соревнованиях. Об этом говорится в заявлении исполнительного комитета организации.
"IWF стремится развивать и продвигать тяжёлую атлетику в духе Олимпийской хартии и придерживается олимпийских ценностей. Поэтому мы решительно поддерживаем рекомендации Международного олимпийского комитета в ответ на нынешний кризис", — говорится в пресс-релизе IWF.
Сообщается, что решение было принято в связи с ситуацией на Украине. Кроме того, что российских спортсменов решено отстранить от международных и континентальных состязаний, IWF также запретила проводить мероприятия под эгидой организации на территории России. Такие же меры приняты в отношении спортсменов из Белоруссии. Решение будет оставаться в силе до дальнейшего уведомления. Одновременно говорится об одобрении комитетом финансовой поддержки украинским спортсменам.
"Генеральный секретарь IWF г-н Мохаммед Жалуд в настоящее время находится в контакте с Украинской федерацией тяжёлой атлетики, чтобы обеспечить финансовую и тренировочную поддержку спортсменам, готовящимся к молодёжному, юношескому и мировому чемпионатам", — сказано в заявлении.
Исполнительный совет IWF сообщил также, что продолжит внимательно следить за развитием ситуации. Вышеупомянутые меры могут быть адаптированы и отменены, "когда и если это будет оправданно ситуацией", говорится в документе.
"Возмущение и отвращение": В ПКР назвали безобразием отстранение России от участия в Паралимпиаде в Пекине
Как сообщал Лайф ранее, в ОКР назвали беспрецедентными санкции против российских спортсменов. Там это назвали дискриминацией по признаку национальности. ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
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