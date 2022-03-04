IWF отстранила российских тяжелоатлетов от международных соревнований

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) приостанавливает участие российских спортсменов в соревнованиях. Об этом говорится в заявлении исполнительного комитета организации.

"IWF стремится развивать и продвигать тяжёлую атлетику в духе Олимпийской хартии и придерживается олимпийских ценностей. Поэтому мы решительно поддерживаем рекомендации Международного олимпийского комитета в ответ на нынешний кризис", — говорится в пресс-релизе IWF.

Сообщается, что решение было принято в связи с ситуацией на Украине. Кроме того, что российских спортсменов решено отстранить от международных и континентальных состязаний, IWF также запретила проводить мероприятия под эгидой организации на территории России. Такие же меры приняты в отношении спортсменов из Белоруссии. Решение будет оставаться в силе до дальнейшего уведомления. Одновременно говорится об одобрении комитетом финансовой поддержки украинским спортсменам.

"Генеральный секретарь IWF г-н Мохаммед Жалуд в настоящее время находится в контакте с Украинской федерацией тяжёлой атлетики, чтобы обеспечить финансовую и тренировочную поддержку спортсменам, готовящимся к молодёжному, юношескому и мировому чемпионатам", — сказано в заявлении.

Исполнительный совет IWF сообщил также, что продолжит внимательно следить за развитием ситуации. Вышеупомянутые меры могут быть адаптированы и отменены, "когда и если это будет оправданно ситуацией", говорится в документе.