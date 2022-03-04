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Опубликовано 4 марта 2022, 03:47

Джонсон решил созвать заседание СБ ООН из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото © ТАСС / ЕРА

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото © ТАСС / ЕРА

Премьер Британии вновь заявил о необходимости прекращения огня и заверил, что Лондон "сделает всё возможное, чтобы ситуация не ухудшалась дальше".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен созвать экстренное заседание СБ ООН в связи с инцидентом в районе Запорожской АЭС. Об этом он сообщил в ходе беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба британского премьера.

"Премьер-министр заявил, что он будет просить экстренного заседания СБ ООН в ближайшие часы и Великобритания немедленно поднимет этот вопрос с Россией и близкими партнёрами", — говорится в сообщении.

Зеленский и Джонсон выразили уверенность в необходимости прекращения огня на Украине. Британский премьер заверил, что "сделает всё возможное, чтобы ситуация не ухудшалась дальше".

Украина сообщила МАГАТЭ, что уровень радиации на Запорожской АЭС не изменился
Украина сообщила МАГАТЭ, что уровень радиации на Запорожской АЭС не изменился

Ранее администрация Запорожской АЭС сообщила о пожаре на станции. Местные СМИ публиковали видео, на котором был виден дым у одного из зданий административной части комплекса. Позже в ГСЧС Украины опровергли информацию о пожаре на территории АЭС, сообщив, что загорелось здание за пределами атомной электростанции.

Лайф также сообщал, что 24 февраля подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. Российские десантники и украинские военнослужащие батальона охраны станции договорились о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага. 28 февраля ВС РФ взяли под контроль Бердянск и Энергодар в Запорожской области Украины, а также территорию вокруг АЭС.

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Артем Порвин
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