Джонсон решил созвать заседание СБ ООН из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС

Премьер Британии вновь заявил о необходимости прекращения огня и заверил, что Лондон "сделает всё возможное, чтобы ситуация не ухудшалась дальше".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен созвать экстренное заседание СБ ООН в связи с инцидентом в районе Запорожской АЭС. Об этом он сообщил в ходе беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба британского премьера.

"Премьер-министр заявил, что он будет просить экстренного заседания СБ ООН в ближайшие часы и Великобритания немедленно поднимет этот вопрос с Россией и близкими партнёрами", — говорится в сообщении.

Зеленский и Джонсон выразили уверенность в необходимости прекращения огня на Украине. Британский премьер заверил, что "сделает всё возможное, чтобы ситуация не ухудшалась дальше".

Ранее администрация Запорожской АЭС сообщила о пожаре на станции. Местные СМИ публиковали видео, на котором был виден дым у одного из зданий административной части комплекса. Позже в ГСЧС Украины опровергли информацию о пожаре на территории АЭС, сообщив, что загорелось здание за пределами атомной электростанции.