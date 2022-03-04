Российское грузовое судно потеряло ход у берегов Японии

Российское грузовое судно потеряло ход и легло в дрейф у берегов японского острова Хоккайдо. Как предполагают местные СМИ, это могло произойти из-за проблем с двигателем.

Агентство Киодо сообщает, что среди находившихся на борту 15 членов экипажа пострадавших нет. Судно водоизмещением 677 тонн вышло из порта Отару в среду по направлению к Кунаширу. После аварии его вынесло в район 35 километров от побережья в районе города Эсаси. Судно уже взято на буксир, его доставляют в порт Хакодате.