Сеул добился вывода своих фирм из-под антироссийских санкций США
В список разрешённых для экспорта товаров вошли предметы массового спроса, такие как смартфоны, автомобили, бытовая техника. Всего там 57 позиций.
Южная Корея добилась от Соединённых Штатов Америки права для своих фирм не обращаться за разрешением к американским властям при экспорте технологической продукции в Россию. В то же время ограничения на ввоз продукции в РФ из Сеула должны будут соответствовать санкциям других западных стран. Такая договорённость была достигнута в ходе встречи южнокорейского министра торговли Ё Хан Гу и заместителя министра торговли США Дона Грейвса.
"Американская сторона отметила, что экспортные ограничения Республики Корея против России соответствуют мерам международного сообщества, и согласилась добавить Южную Корею в список стран, в отношении которых сделано исключение из правила прямого иностранного продукта", — говорится на сайте южнокорейского Министерства торговли, промышленности и энергетики.
Санкции против российского технологического сектора — правило прямого иностранного продукта (FDPR) — подразумевают, что для экспорта продукции с американскими технологиями из третьих стран в Россию необходимо получить лицензию властей США. Государства, ставшие исключениями, ввели аналогичные американским рестрикции и выдают разрешение самостоятельно. До этого такое право от Вашингтона получили 32 страны: государства ЕС (27), Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания.
"Правительство примет дополнительные меры экспортного контроля в соответствии с похожими мерами международного сообщества и США", — проинформировали в министерстве. О дополнительных ограничениях будет объявлено позднее.
В список FDPR вошли 57 позиций в таких сферах, как полупроводники, компьютеры, информационные технологии, сенсорная и лазерная техника, авиационная и аэрокосмическая отрасль. Американские власти пояснили южнокорейской стороне, что предметы массового спроса, такие как смартфоны, автомобили, бытовая техника, будут рассматриваться как исключение из экспортных ограничений.
Ранее Лайф сообщал, что под новыми санкциями США оказались авиастроительные заводы. Также в новый перечень включены научно-производственные предприятия, представители сферы освоения космоса.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди всего прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Лайф следит за развитием событий вокруг Украины.
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