Сеул добился вывода своих фирм из-под антироссийских санкций США

Южная Корея добилась от Соединённых Штатов Америки права для своих фирм не обращаться за разрешением к американским властям при экспорте технологической продукции в Россию. В то же время ограничения на ввоз продукции в РФ из Сеула должны будут соответствовать санкциям других западных стран. Такая договорённость была достигнута в ходе встречи южнокорейского министра торговли Ё Хан Гу и заместителя министра торговли США Дона Грейвса.

"Американская сторона отметила, что экспортные ограничения Республики Корея против России соответствуют мерам международного сообщества, и согласилась добавить Южную Корею в список стран, в отношении которых сделано исключение из правила прямого иностранного продукта", — говорится на сайте южнокорейского Министерства торговли, промышленности и энергетики.

Санкции против российского технологического сектора — правило прямого иностранного продукта (FDPR) — подразумевают, что для экспорта продукции с американскими технологиями из третьих стран в Россию необходимо получить лицензию властей США. Государства, ставшие исключениями, ввели аналогичные американским рестрикции и выдают разрешение самостоятельно. До этого такое право от Вашингтона получили 32 страны: государства ЕС (27), Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания.

"Правительство примет дополнительные меры экспортного контроля в соответствии с похожими мерами международного сообщества и США", — проинформировали в министерстве. О дополнительных ограничениях будет объявлено позднее.

В список FDPR вошли 57 позиций в таких сферах, как полупроводники, компьютеры, информационные технологии, сенсорная и лазерная техника, авиационная и аэрокосмическая отрасль. Американские власти пояснили южнокорейской стороне, что предметы массового спроса, такие как смартфоны, автомобили, бытовая техника, будут рассматриваться как исключение из экспортных ограничений.