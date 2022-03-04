"Роскосмос" решил заняться развитием независимой системы метеоспутников

"Роскосмос" решил уделить больше внимания развитию отечественной группировки метеоспутников. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе государственной корпорации.

"Госкорпорация "Роскосмос" в сложившихся условиях уделит дополнительное внимание развитию орбитальной группировки метеорологического назначения в связи с риском возможного отключения России от данных с американских и европейских метеоспутников", — заявили в пресс-службе.