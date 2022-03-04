"Роскосмос" решил заняться развитием независимой системы метеоспутников
В госкорпорации пришли к такому решению из-за рисков возможного отключения России от получения данных с американских и европейских аппаратов.
"Роскосмос" решил уделить больше внимания развитию отечественной группировки метеоспутников. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе государственной корпорации.
"Госкорпорация "Роскосмос" в сложившихся условиях уделит дополнительное внимание развитию орбитальной группировки метеорологического назначения в связи с риском возможного отключения России от данных с американских и европейских метеоспутников", — заявили в пресс-службе.
Как сообщал Лайф, ранее Рогозин объявил о завершении поставок ракетных двигателей из РФ в США. Он пояснил, что речь идёт о двигателях производства НПО "Энергомаш". Решение принято в связи с санкциями, введёнными против России западными странами.
Напомним, Запад начал вводить их после начала "Операции Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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