Шольц заявил, что вопрос вступления Украины в ЕС не стоит поднимать сейчас
Канцлер ФРГ считает, что вместо этого нужно сконцентрироваться на деэскалации конфликта, а затем на развитии государства.
Вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины — не тот вопрос, который стоит поднимать сейчас. Такое мнение высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он отметил при этом, что такая перспектива в целом имеет свои предпосылки.
"Нужно очень чётко понимать, что это, конечно, имеет предпосылки, но сейчас, я считаю, это не тот вопрос, о котором может идти речь", — сказал Шольц в интервью телеканалу ZDF.
Непосредственно об украинской заявке о вступлении в ЕС канцлер ФРГ добавил, что "сейчас речь идёт об организации конкретной помощи". По мнению канцлера, в первую очередь нужно добиться остановки конфликта, а затем способствовать развитию Украины.
Как сообщал Лайф, ранее Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой оперативно принять страну в свои ряды по новой, особой процедуре. 28 февраля он подписал заявку Украины на вступление в ЕС. Документ был адресован Эмманюэлю Макрону, Шарлю Мишелю, Урсуле фон дер Ляйен и Роберте Метсоле. Заявку также подписал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он назвал это этапом, который "открывает новую страницу истории и продолжает усилия предков". Следом за ней обращение в ЕС подаст и Молдавия, сообщила президент республики Майя Санду.
Как сообщал Лайф ранее, Шольц признал правильность решения не принимать Грузию и Украину в НАТО. Также ранее германский канцлер уверял, что не допустит вмешательства Североатлантического альянса в конфликт на Украине: это было бы ошибкой.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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