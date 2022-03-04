Шольц заявил, что вопрос вступления Украины в ЕС не стоит поднимать сейчас

Канцлер ФРГ считает, что вместо этого нужно сконцентрироваться на деэскалации конфликта, а затем на развитии государства.

Вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины — не тот вопрос, который стоит поднимать сейчас. Такое мнение высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он отметил при этом, что такая перспектива в целом имеет свои предпосылки.

"Нужно очень чётко понимать, что это, конечно, имеет предпосылки, но сейчас, я считаю, это не тот вопрос, о котором может идти речь", — сказал Шольц в интервью телеканалу ZDF.

Непосредственно об украинской заявке о вступлении в ЕС канцлер ФРГ добавил, что "сейчас речь идёт об организации конкретной помощи". По мнению канцлера, в первую очередь нужно добиться остановки конфликта, а затем способствовать развитию Украины.