Шольц признал правильность решения не принимать Грузию и Украину в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает правильным решение отказать Украине и Грузии в их вступлении в НАТО. Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF.

"Это было правильным решением, тогда были очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу", — заявил Шольц.

Он также подчеркнул, что и сейчас вопрос о принятии Грузии и Украины в НАТО неактуален: "Это не стояло на повестке и не стоит".