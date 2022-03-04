Шольц признал правильность решения не принимать Грузию и Украину в НАТО
Также ранее германский канцлер уверял, что не допустит вмешательства Североатлантического альянса в конфликт на Украине: это было бы ошибкой.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает правильным решение отказать Украине и Грузии в их вступлении в НАТО. Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF.
"Это было правильным решением, тогда были очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу", — заявил Шольц.
Он также подчеркнул, что и сейчас вопрос о принятии Грузии и Украины в НАТО неактуален: "Это не стояло на повестке и не стоит".
Как рассказывал Лайф ранее, Шольц заверил, что Запад не допустит вмешательства НАТО в конфликт на Украине. По его словам, Германия и другие страны видят потенциальную опасность такого решения и военное вмешательство Североатлантического альянса может стать ошибкой.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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