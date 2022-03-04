Появилось фото затопленного флагмана украинского флота "Гетмана Сагайдачного"
Затопленный украинскими военными фрегат "Гетман Сагайдачный". Фото © Twitter / Т
Утверждается, что его пустили на дно украинские же военные, чтобы избежать перехода корабля под контроль российских сил в рамках "Операции Z".
В Сети появились кадры затопленного флагмана украинского Военно-морского флота фрегата "Гетман Сагайдачный". Отмечается, что его пустили на дно в Николаеве.
О том, что украинские моряки сами сделали это, сообщалось ещё 24 февраля. Эту информацию теперь подтвердили в фонде помощи украинским военнослужащим "Вернись живым" и Центре стратегических коммуникаций при правительстве Украины.
"Вот и решилась проблема ремонта флагмана ВМСУ "Гетман Сагайдачный"… Хочется очень многое сказать о нашем флоте. Но уже после войны", — написал в своём микроблоге в "Твиттере" глава фонда помощи украинским военнослужащим "Вернись живым" Тарас Чмут.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.