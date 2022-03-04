Появилось фото затопленного флагмана украинского флота "Гетмана Сагайдачного"

Утверждается, что его пустили на дно украинские же военные, чтобы избежать перехода корабля под контроль российских сил в рамках "Операции Z".

В Сети появились кадры затопленного флагмана украинского Военно-морского флота фрегата "Гетман Сагайдачный". Отмечается, что его пустили на дно в Николаеве.

О том, что украинские моряки сами сделали это, сообщалось ещё 24 февраля. Эту информацию теперь подтвердили в фонде помощи украинским военнослужащим "Вернись живым" и Центре стратегических коммуникаций при правительстве Украины.